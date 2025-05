Ciclo do Marabaixo: retirada dos mastros nas matas do Curiaú marca rito tradicional no Amapá

Neste sábado, 24, acontece um dos pontos altos do “Ciclo do Marabaixo 2025”: a retirada dos mastros nas matas da comunidade quilombola do Curiaú, na área rural de Macapá. Ao rufar das caixas, no balançar das bandeiras, e com som dos ladrões, como são chamadas as cantigas tradicionais, os grupos que realizam a programação com apoio do Governo do Amapá fazem um moment o único de interação e confraternização cultural.

A retirada dos mastros é feita pelos grupos tradicionais Berço do Marabaixo, Raimundo Ladislau, Marabaixo do Pavão, Associação Zeca e Bibi Costa (Azebic), União Folclórica da Campina Grande e Santíssima Trindade de Casa Grande. A atividade é um dos principais momentos das celebrações em homenagem ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade e também reforça a conscientização ambiental, pois para cada árvore retirada, uma muda da mesma espécie é plantada.

O ponto escolhido no Curiaú é uma área de mata às margens da Rodovia AP-070, espaço que já recebeu ação de limpeza da Secretaria de Estado de Transportes (Setrap). O momento precede um marabaixo conjunto à beira da estrada, o chamado “marabaixão” e um almoço coletivo para coroar a retirada.

Local: Comunidade do Curiaú

Data: 24/05/2025 às 9h0

Endereço: Rodovia AP 70, no trecho da AP, entre o Curiaú e São Francisco da Casa Grande, na área rural de Macapá.

Foto de capa: Márcia do Carmo

Agência de Notícias do Amapá

