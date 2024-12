Governo Federal lança nova linha de crédito para agricultura familiar no Amapá

O Governo Federal lança nesta segunda-feira, 9, no Quilombo Mel da Pedreira, em Macapá, uma nova linha de financiamento para agricultores familiares, que pode chegar a R$ 35 mil. A iniciativa contará com suporte técnico do Governo do Amapá e os beneficiários podem usar o crédito para implantação, ampliação ou moderni zação de infraestrutura para produção e prestação de serviços.

A iniciativa une esforços dos Ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), do Desenvolvimento Social (MDS) e da Fazenda. Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

No local, serão assinados os primeiros contratos com a Caixa Econômica Federal, responsável por executar as operações financeiras. No estado, o Instituto de Extensão Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap) acompanhará os pequenos produtores, principalmente com a emissão da Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). A Agência de Fomento do Amapá (Afap) será credenciada ao programa, visando aumentar a capacidade de atendimento aos pequenos produtores.

Local: Quilombo Mel da Pedreira

Data: 09/12/2024 às 13h30

Endereço: km 30 da BR-210, em Macapá

