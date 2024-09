TJAP promove debate sobre o Setembro Amarelo e Violência Doméstica para alunos da Escola Gabriel de Almeida Café

A escola estadual Gabriel de Almeida Café recebeu, na noite de quarta-feira (18), o programa “Coordenadoria da Mulher vai às Escolas”, promovido pelo Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), por meio da Coordenadoria da Mulher, em parceria com o Ministério Público do Amapá (MP-AP), Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres do Amapá (SEPM/AP), grupo Alcoólicos Anônimos (AA) e outros. A iniciativa visa promover debates na comunidade escolar sobre violência doméstica, aliada à Campanha Nacional “Setembro Amarelo” – mês dedicado à valorização da vida. Participaram do evento alunos de 10 turmas da noite – quatro na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Na ocasião, foram ministradas as palestras educativas “Falando de vida, escutar pode ser o caminho”, ministrada pela equipe da Coordenadoria da Mulher do TJAP; “O papel da Promotoria da Defesa da Mulher”, ministrada pela promotora Andreia Guedes; “Saúde mental”, com o psicólogo Antonio Fabio Brito da (SEPM/AP); e “Como é minha relação com álcool?”, debatido pelos Amigos AA.

Além disso, foram ofertados atendimentos psicossociais, assistência social, orientação jurídica, serviços de massoterapia e encaminhamentos para os órgãos da rede de Atendimento à Mulher.

Conforme a secretária da Coordenadoria da Mulher do TJAP, Sônia Ribeiro, as escolas são instituições formadoras e desempenham um papel fundamental na identificação e no combate a essas e outras problemáticas.

“Muitos alunos que vivenciam ou testemunham violência em casa frequentemente, apresentam dificuldades emocionais e comportamentais que afetam seu desempenho escolar. Por esse motivo, o trabalho em parceria é importante, pois promove reflexões sobre a valorização da vida, o enfrentamento à violência doméstica e familiar, e a saúde mental de mulheres, crianças, adolescente e idosos”, afirmou Sônia Ribeiro.

O gestor da escola Gabriel de Almeida Café, Rhuam Marinho, manifestou sua alegria em realizar parceria com diversos órgãos e instituições.

“Nossos alunos, professores e toda a equipe que faz parte da gestão escolar precisam de ajuda e, por isso, agradecemos a parceria, pois ela proporciona a atenção e a uma ajuda necessárias, o que agrega, em vários sentidos, no desenvolvimento escolar e pessoal dos alunos”, pontuou Rhuam Marinho.

Para a aluna do 2º ano da EJA, da escola Gabriel Almeida Café, Fabiane Picanço, muitas estudantes são mães e retornaram aos estudos em busca de melhorias para suas famílias, e momentos de aprendizado e acolhimento são essenciais para lidar com as dificuldades.

“Hoje estou em busca de algo a mais, tenho dois filhos e tenho certeza que o estudo é a melhor opção”, disse Fabiane Picanço.

Coordenadoria da Mulher do TJAP

A instituição da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ocorreu por meio da Resolução Nº 592/2011-TJAP, em cumprimento à Resolução nº 128/2011, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece a criação das Coordenadorias nos Tribunais de Justiça Estaduais. Ela tem é responsável por coordenar e desenvolver políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade de gênero, prevenção e combate à violência contra a mulher e à família, a fim de garantir os direitos humanos das mulheres nas situações previstas na Lei Maria da Penha.

Denúncias

Para a mulher denunciar a violência, ela pode se dirigir a Delegacia da Mulher, que se localiza na Rua São José, s/nº, bairro Central ou pela Central de atendimento por meio do número 180. Em caso de urgência deve-se ligar 190.

Setembro Amarelo

Sua vida vale muito! Atendimento 24h. Ligue 188



Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Ariane Lopes

Fotos: Kledison Mamed

