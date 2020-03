UNIFAP suspende atividades acadêmicas e administrativas por tempo indeterminado

As suspensões (acadêmicas e administrativas) de que trata a nova Resolução, iniciam a partir de amanhã, 31/03.

A Administração Superior da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), – considerando a pandemia de Coronavírus (COVID-19) e as medidas preventivas do Governo Federal, do Estado e Prefeitura Municipal, por meio da Resolução n. 7/2020-CONSU, ad referendum, suspende o Calendário Acadêmico 2020 e atividades administrativos, por tempo indeterminado, em complemento à Resolução n. 6 que havia suspendido tudo por 15 dias, a partir do dia 16/03/2020, encerrando hoje. As suspensões (acadêmicas e administrativas) de que trata a nova Resolução, iniciam a partir de amanhã, 31 de março.

A documento foi assinado na manhã desta segunda-feira, 30 de março, pelo reitor da UNIFAP e presidente do CONSU, Prof. Dr. Júlio César Sá de Oliveira

A decisão é respaldada em consulta à comunidade acadêmica, coordenações de Cursos, Direções de Campi da UNIFAP, e seguindo as orientações do Grupo de Trabalho local da COVID-19

Consulta e análise

Em análise, a Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) orientou a suspensão do calendário acadêmico, por tempo indeterminado, com base em diversos motivos elencados no Memorando Eletrônico n. 152/2020, e a exemplo de outras instituições de ensino no Brasil e no mundo.

“Com base na consulta realizada às Unidades Acadêmicas e Coordenações de Cursos sobre a suspensão do Calendário Acadêmico 2020, através do Memorando Circular n. 151/2020-ASSEPROG/PROGRAD, de 26 de março de 2020, onde a maioria das Unidades Acadêmicas apresentou manifestação favorável à suspensão do calendário”, informa a PROGRAD.

A Suspensão do Calendário Acadêmico dispensa qualquer tipo de atividade EAD ou semelhante, até uma segunda ordem/autorização, conforme constatado, também, sobre a “inviabilidade técnica, normativa, estrutural, financeira e pedagógica, no âmbito da UNIFAP, para o atendimento às Portarias do Ministério da Educação (MEC) n. 343, de 17 de março de 2020, e n. 345, de 19 de março de 2020, no que diz respeito à substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação”.

Atividades suspensas

A partir do dia 31 de março, entre as atividades suspensas, por tempo indeterminado, estão: apresentações de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e/ou qualificação presenciais; as solenidades de colação de grau (reuniões, ensaios, cerimônias) em todos os Campi; os Editais para seleção dos monitores remunerados; os Editais de Chamada Pública para preenchimento das Vagas remanescentes do PS 2020 e SISU; Etapas do Concurso Público regido pelo Edital n. 11/2019, com fins de provimento de vagas ao cargo de Professor Efetivo.

Confira uma seleção de Perguntas e Respostas da PROGRAD sobre as atividades suspensas.

NOVO CALENDÁRIO – Após esse período da pandemia e análise do cenário epidemiológico do Coronavírus – COVID-19 será proposto novo calendário acadêmico para cumprimento do Art. 47 da Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.394/96, sendo submetido para aprovação do Conselho Superior da UNIFAP. O retorno das atividades acadêmicas será divulgado amplamente, em momento oportuno.