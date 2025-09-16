Unifap sediará evento sobre pesquisa científica e sustentabilidade na Foz do Amazonas.

Congresso reunirá pesquisadores nacionais e estrangeiros para discutir o período geológico mais recente da Terra e refletir o uso dos Recursos Naturais



Promovido pela Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, o XX Congresso ABEQUA acontecerá nos dias de 14 a 17 de setembro, em Macapá, com organização e apoio da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Por meio de seu tema, “Quaternário – Interconexões com o Uso dos Recursos Naturais”, o evento irá discutir a exploração responsável dos recursos naturais na Margem Equatorial Brasileira, a necessidade de adaptação às mudanças climáticas e o papel das energias renováveis para a transição energética.

As mudanças climáticas registradas nas últimas décadas têm afetado diretamente os ambientes no mundo inteiro, incluindo o Amapá, que é um estado de amplas zonas costeiras. Sua conexão direta com o mar cria situações de emergência climática, em razão do aumento do nível do mar. Há intensificação dos processos naturais e aumento da vulnerabilidade, na foz do rio Amazonas e nos centros urbanos.

Diante desse cenário, a Associação Brasileira dos Estudos do Quaternário (Abequa) escolheu Macapá como cidade centro do debate, para hospedar a 20ª edição do Congresso ABEQUA. O objetivo é simular cenários para as alterações ambientais futuras e auxiliar com informações técnico-científicas para o desenvolvimento econômico-social sustentável no Brasil. As inscrições para minicursos, sessões temáticas e palestras nacionais e internacionais estão disponíveis no link: Congresso 2025 – Associação Brasileira de Estudos do Quaternário.

Dentre os pesquisadores presentes, estarão a Dra Kerly Araújo Jardim, doutora em dinâmica dos Oceanos e da Terra pela Universidade Federal Fluminense (UFF), e o Dr. Rodolfo José Angulo, professor sênior do programa de pós-graduação em Geologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A Associação Brasileira de Estudos do Quaternário é uma entidade científica sem fins lucrativos, que promove o encontro dos pesquisadores e técnicos através do Congresso ABEQUA. A Associação se dedica ao estudo do Quaternário, período geológico em que nos encontramos, marcado por mudanças climáticas globais e o surgimento e desenvolvimento dos primeiros seres humanos.

13 e 14 de setembro: Minicursos 14 de setembro (noite) Abertura oficial do evento 15 a 17 de setembro: Atividades científicas (palestras, mesas-redondas, sessões temáticas e apresentação de trabalhos) 18 e 19 de setembro: Excursões técnicas

