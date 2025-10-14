Exposição poética aprovada na PNAB 2025 será apresentada em escolas da rede pública de ensino

A exibição de poemas tem como tema central a busca pelo autoconhecimento e foi idealizada pela poeta Ana Anspach.

No período de 14 a 30 de outubro a exposição poética “Trilha do Mar”, da poeta Ana Anspach, vai estar in loco nas escolas estaduais Antônio Castro Monteiro, Mário Quirino da Silva, Antônio João e Prof Maria Cavalcante de Azevedo Picanço, respectivamente. A curta temporada da exposição se dá devido a aprovação do projeto no Edital 2025 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), promovido pela Secretaria Estadual de Cultura do Amapá.

A exposição é composta por uma seleção de poemas do livro de Ana Anspach e ficará disposta em um ambiente que integra elementos visuais e sonoros relacionados ao rio e ao mar. Objetos como redes de pesca, minicanoas, matapi e representações de cursos d’água serão utilizados para criar uma ambientação imersiva. A ideia central é utilizar a metáfora das águas para representar a jornada do autoconhecimento, explorando as profundezas da mente e as correntes emocionais que moldam a experiência humana.

Segundo a poeta, o processo criativo da exposição se deu através de experiências pessoais, que encontrou na poesia uma forma de superar desafios e explorar sua relação com o mar

“Me curei pelas minhas palavras, percorrendo o caminho de águas frias e turbulentas, até chegar na calmaria. Esse é o caminho que o mar também faz e acho que hoje, quanto mais falarmos sobre saúde mental, principalmente por meio da poesia, mais estaremos incentivando o bem-estar mental e emocional de terceiros”, contou Ana.

A programação da mostra poética começa no dia 14/10, na Escola Estadual Antônio Castro Monteiro e dia 23 de outubro na Escola Estadual Mário Quirino da Silva, ambas na Zona Sul de Macapá – AP. Depois segue para a Escola Estadual Antônio João, centro da cidade, no dia 28 de outubro. Por fim, se apresenta no dia 30 de outubro na Escola Estadual Profª Maria Cavalcante de Azevedo Picanço, no bairro Brasil Novo.

Confira a ficha técnica da exposição

Coordenação geral e processo criativo – Ana Anspach; Orientação técnica da Exposição – Carla Nobre; Assistente de produção – Pedro Henrique Lima e Maria Eduarda de Oliveira; Oficina de acessibilidade cultural – Adriana Rodrigues; Oficineira – Andrea da Silva Lopes; Oficina em acessibilidade – Raih Amorim; Designer – Barbara da Silva Alves; Assessora de Imprensa – Bárbara Ribeiro; Atriz – Camila Nobre e Hayam Chandra e Fotógrafo Still – Aog Rocha.

