Últimos dias para candidatos se inscreverem no processo seletivo do Programa VigiFronteiras-Brasil da Fiocruz

Inscrições podem ser feitas até 20 de outubro. As aulas estão previstas para começar em março de 2026

As inscrições para a segunda turma do Programa Educacional em Vigilância em Saúde nas Fronteiras (VigiFronteiras-Brasil) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vão até o dia 20 de outubro. A extensão do prazo ampliou as oportunidades para profissionais brasileiros e estrangeiros que ainda não conseguiram finalizar suas propostas de pesquisa ou reunir a documentação exigida no processo seletivo. A iniciativa visa formar mestres e doutores que atuarão estrategicamente na vigilância em saúde nas regiões de fronteira do Brasil com países da América do Sul.

Lançado pela Fiocruz em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (SVSA/MS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o programa é voltado a profissionais da gestão, assistência e avaliação dos serviços de vigilância em saúde, especialmente em doenças transmissíveis nas regiões fronteiriças.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio da plataforma Acesso Fiocruz (https://acesso.fiocruz.br). Os editais completos, assim como o novo cronograma das etaps, estão disponíveis para consulta no Campus Virtual da Fiocruz (www.campusvirtual.fiocruz.br) e no site do programa (https://formacaovigisaude.fiocruz.br).

Estão sendo ofertadas 40 vagas para mestrado (nas modalidades acadêmico e profissional) e 35 para doutorado (também acadêmico e profissional), com reserva de 55% das vagas para ações afirmativas, sendo 30% para pessoas negras (pretas ou pardas), 10% para pessoas com deficiência (PcD), 5% para pessoas indígenas, 5% para pessoas quilombolas e 5% para pessoas trans (travestis ou transexuais). As demais vagas (45%) serão para ampla concorrência (AC). Apenas quem optar pelas ações afirmativas, sinalizando essa opção no momento da inscrição, concorrerá às vagas reservadas. O critério de reserva de vagas será aplicado apenas ao final da seleção, para fins de classificação e preenchimento de vagas.

O processo seletivo será realizado inteiramente on-line e envolve três etapas: prova de inglês, análise curricular/documental e entrevista. Esta edição do VigiFronteiras-Brasil/Fiocruz traz uma série de novidades, como a ampliação dos polos presenciais e a integração de novos programas de pós-graduação ao consórcio que organiza a formação. Coma mudança no cronograma do processo seletivo, as aulas estão previstas para começar em março de 2026, na modalidade híbrida. O cronograma de encontros síncronos virtuais e encontros presenciais estão sendo desenvolvidos.

Segundo a coordenadora geral do programa, Eduarda Cesse, a formação visa fortalecer os sistemas de resposta a emergências sanitárias nas regiões de fronteira, articulando ciência, prática e políticas públicas. “Trata-se de um campo cada vez mais estratégico para a saúde pública nacional e internacional e no qual a Fiocruz, em todos os seus segmentos de atuação, está cada vez mais envolvida”, afirma.

O representante da OPAS e da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Brasil, Cristian Morales, ressalta o papel do VigiFronteiras-Brasil como referência para o país e para a Região das Américas. “A vigilância em saúde nas fronteiras é uma ferramenta fundamental para a segurança sanitária e a cooperação entre os países. O VigiFronteiras-Brasil é uma iniciativa exemplar, pois reúne ciência, prática e compromisso social em territórios sensíveis. A pandemia de COVID-19 nos mostrou que as ameaças sanitárias ultrapassam fronteiras, por isso, precisamos de respostas integradas e solidárias.”

Para a secretária da SVSA/MS, Mariângela Simão, a qualificação profissional impacta diretamente na saúde da população. “Investir na qualificação dos profissionais de saúde é essencial para uma vigilância mais eficiente e sensível. Com conhecimento atualizado, gestores e técnicos estão mais preparados para antecipar riscos e responder com agilidade a emergências sanitárias. O VigiFronteiras-Brasil fortalece justamente essa capacidade estratégica, especialmente nas regiões mais vulneráveis, como a faixa de fronteira.”

A primeira turma do VigiFronteiras-Brasil concluiu o mestrado em 2024 com a apresentação de 32 trabalhos. Já o doutorado está em andamento e deve ser finalizado até o fim deste ano. Cerca de 90% dos alunos são profissionais vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Para dúvidas sobre o processo seletivo, o contato deve ser feito exclusivamente por e-mail: selecao.vigifronteiras@fiocruz.br. Informações adicionais também podem ser consultadas no site oficial do programa e nas redes sociais pelo perfil @formacaovigisaudefiocruz.

[SERVIÇO]

O quê: Seleção pública para a segunda turma do Programa VigiFronteiras-Brasil/Fiocruz

Inscrições prorrogadas até: 20 de outubro

Editais disponíveis em: www.campusvirtual.fiocruz.br e formacaovigisaude.fiocruz.br

Onde se inscrever: https://acesso.fiocruz.br

Para quem: Profissionais brasileiros e estrangeiros da área de vigilância em saúde, com foco em doenças transmissíveis e atuação em regiões de fronteira

Modalidade: Híbrida (presencial e on-line em tempo real)

Cursos oferecidos: Mestrado e Doutorado (acadêmico e profissional)

Vagas: 75 no total (40 para mestrado e 35 para doutorado)

Início das aulas: Março de 2026

Contato para dúvidas: selecao.vigifronteiras@fiocruz.br

