Curso de Psicologia realiza primeira Semana de Calouros 

Boas-vindas à primeira turma de Psicologia ocorre nesta terça-feira, 10. Programação segue até a próxima sexta-feira, 13 de dezembro.



A “Primeira Semana de Calouros do Curso de Psicologia”, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), acontecerá nos dias 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024, juntamente com o início do semestre letivo 2024.2. A programação dará boas-vindas aos primeiros alunos da mais nova graduação da Instituição. O evento ocorrerá no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Para o coordenador do curso, Prof. Ms. Arlan Amanajás, o curso de Psicologia é um grande feito que contribuirá tanto para a Universidade quanto para a sociedade, trazendo grandes benefícios.

“A 1a. Semana de Calouros do Curso de Psicologia é um marco para a construção e fortalecimento da profissão, que a UNIFAP presentei a comunidade Amapaense, serão 4 dias, sendo os dois primeiros dias dedicados a falar do curso e da profissão, e os outros dias para apresentar a UNIFAP aos acadêmicos ingressantes do curso de como funciona a universidade e os benefícios, direitos e deveres, ressalto acadêmicos: a vida é o que fazemos dela, sejam os ourives da Psicologia”, afirma Amanajás.

A programação terá início dia 10 de dezembro de 2024, a partir das 14h30, com a mesa de abertura realizada pelos representantes da gestão da Unifap, do Conselho Regional de Psicologia (CRP 10-PA/AP) e coordenador da graduação. Logo em seguida, será realizada a aula magna com o título “Formação em Psicologia: Ética e Direitos Humanos”, conferenciada pelo Prof. .Dr. Jorge Costa ( docente aposentado da Universidade Federal do Pará).

No decorrer da semana, a programação contará com palestras e visitas dirigidas a alguns setores da Universidade.

Serviço

Primeira Semana de Calouros do Curso de Psicologia

De 10 a 13 de dezembro de 2024, no campus Marco Zero do Equador e Hospital Universitário da Unifap (Macapá-AP).

*Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

