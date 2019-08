Olimpíada de Inglês acontece em setembro

Iniciativa é uma parceria entre a Embaixada Americana, o Consed e a Nova Escola

Somente 5,1% da população brasileira na faixa etária de 16 anos sabe se comunicar em inglês. Esse dado, faz parte de um levantamento feito pela British Council e alerta para uma problemática: sem o inglês, crianças e jovens podem ficar sem acesso a oportunidades de trabalho, estudo ou conhecer outras culturas de países que tem o idioma como língua padrão.

Diante dessa estatística, a EduSim, startup de Nova York com sede no Brasil, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed), a Embaixada Americana e a Nova Escola, realizará a primeira Olimpíada de Inglês. Os jogos acontecem em setembro, entre os dias 2 e 27 de setembro. As inscrições acontecem através do site da Olimpíada.

Os jogos vão levar conteúdo de inglês alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) através da tecnologia de aprendizagem ChatClass, que funciona no WhatsApp. Além disso, por meio da ferramenta, os estudantes vão praticar a escrita, fala e escuta do idioma e os professores vão poder acompanhar o progresso de suas turmas.

A Olimpíada será composta de uma única fase. Os estudantes vão receber diariamente, através do ChatClass, exercícios que valem pontos e contarão ainda com atividades em grupo em que os professores podem realizar em sala de aula. Gratuita, a competição premiará professores e alunos do Ensino Fundamental 2 e Médio.

Agência Educa Mais Brasil

