Amapá ganha destaque no setor turístico com inclusão de Tartarugalzinho no Mapa do Turismo Brasileiro

Nova atualização da ferramenta de regionalização turística incluiu, ainda, as regiões dos Lagos e Pororocas.

O Amapá continua a expandir sua presença no setor turístico nacional e sua mais recente conquista foi a inclusão de mais um município, Tartarugalzinho, no Mapa do Turismo Brasileiro. A atualização, realizada semanalmente pelo Ministério do Turismo, fortalece a visibilidade do estado como destino turístico estratégico.

Atualmente, o estado conta com seis municípios no mapa: Laranjal do Jari, Macapá, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Tartarugalzinho e Vitória do Jari. Além disso, é representado por cinco regiões turísticas, como Cabo Orange, Lagos e Pororocas, Meio do Mundo, Tumucumaque e Cachoeiras e Vale do Jari.

“A presença dos nossos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro demonstra a representatividade turística do Amapá e abre novas oportunidades para investimentos e crescimento econômico. Estamos trabalhando para fortalecer a infraestrutura e atratividade dos nossos destinos”, afirmou a secretária de Estado do Turismo, Syntia Lamarão.

Mapa do Turismo Brasileiro

O mapa é um instrumento do Programa de Regionalização do Turismo que define a área (recorte territorial) a ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas.

Além disso, os municípios são categorizados no intuito de identificar o desempenho da economia do setor nos municípios, a partir de cinco variáveis cruzadas em uma análise de cluster. Elas deram origem a cinco categorias (A,B,C,D e E) diretamente relacionadas à economia do turismo, sendo:

A: Quantidade de Estabelecimentos de Hospedagem;

B: Quantidade de Empregos em Estabelecimentos de Hospedagem;

C: Quantidade Estimada de Visitantes Domésticos;

D: Quantidade Estimada de Visitantes Internacionais;

E: Arrecadação de Impostos Federais a partir dos Meios de Hospedagem.



Tartarugalzinho

O município de Tartarugalzinho está localizado a 230 quilômetros da capital, Macapá, com acesso por um trecho todo asfaltado da BR-156. Foi criado pela Lei nº. 7.639, de 17 de dezembro de 1987 e fica na região central do Amapá. Possui população estimada em 15.212 habitantes e uma área de 6.742 km².

A existência de uma selva preservada, onde os quelônios se reproduzem, além de áreas propícias à realização de passeios ecológicos e pesca esportiva, fazem de Tartarugalzinho um lugar com grande potencial para o turismo ecológico. Isso se fortalece também com os banhos nos lagos próximos ao município.

Crédito da capa: Raimundo Paccó/Arquivo Secom

Agência de Notícias do Amapá

