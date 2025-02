Uso de minoxidil e hipertricose em bebês:o que se sabe sobre essa relação

Em 2024, autoridades espanholas identificaram 11 casos de crescimento excessivo de pelos em lactentes; alerta reforça cuidados com o uso tópico do produto por adultos

Por Fernanda Bassette, da Agência Einstein

Autoridades de saúde da Espanha emitiram um alerta, no final de 2024, após a identificação de 11 casos de hipertricose, o crescimento excessivo de pelos, em bebês cujos pais utilizavam minoxidil tópico, um medicamento amplamente utilizado para o tratamento de queda de cabelo. Segundo boletim publicado pelo Centro de Farmacovigilância de Navarra, a hipertricose foi observada em crianças expostas ao produto de forma indireta, possivelmente por contato com o pai após a aplicação.

O minoxidil é um medicamento anti-hipertensivo e vasodilatador que, quando aplicado na pele, pode estimular o crescimento de novos fios de cabelo. Ele é mais conhecido por ser usado no tratamento de calvície (tanto em homens como em mulheres), além de outras doenças dermatológicas, e é encontrado principalmente em soluções tópicas, em concentrações de 2% ou 5%.

“Esse medicamento é indicado para tratamento de casos de pressão alta. Porém, como um efeito colateral, ele pode estimular o crescimento capilar em casos dermatológicos muito específicos, quando recomendado. Mas vale ressaltar que é o médico dermatologista que deve avaliar seu uso ou não”, explica a dermatologista Selma Hélène, do Hospital Israelita Albert Einstein.

A hipertricose pode ser causada por fatores externos (medicamentos), por doenças ou até síndromes genéticas. O sinal de aumento de pelos tem se mostrado um efeito colateral raro nesses casos, mas preocupante. Embora o minoxidil tópico seja considerado seguro para uso em adultos, a exposição de bebês à substância pode ter consequências. O medicamento é contraindicado para grávidas e lactantes.

Relatos de caso acendem alerta

Na Espanha, autoridades de saúde decidiram investigar os casos de hipertricose após o aparecimento de pelos em áreas incomuns nos bebês, como costas, rosto e mãos. O primeiro ocorreu em abril de 2023: um lactente desenvolveu hipertricose progressivamente ao longo de dois meses, com excesso de pelos nas costas, pernas e coxas. Os especialistas descartaram outras doenças ou outros medicamentos administrados ao bebê que pudessem justificar o aumento de pelos no corpo.

Na entrevista com a família, no entanto, eles descobriram que o pai da criança fazia uso de minoxidil 5% por via tópica para tratamento de alopecia androgenética e estava de licença do trabalho para cuidar do filho. Após a retirada do contato com a medicação, houve a regressão completa dos sintomas.

A partir de então, os especialistas buscaram casos semelhantes relatados no banco de dados do Sistema Espanhol de Farmacovigilância (FEDRA) e encontraram outros seis relatos com as mesmas características, todos em bebês amamentados e cujos cuidadores usavam minoxidil tópico.

A busca foi ampliada para o Eudravigilance (banco de dados da Farmacovigilância Europeia) e mais três casos foram identificados. Uma revisão da literatura forneceu mais um caso, totalizando os 11 relatados.

De acordo com o documento espanhol, a hipótese é de que houve uma transferência do minoxidil para os bebês por meio do contato com a pele. O medicamento teria sido absorvido tópica ou oralmente (por “sucção”), produzindo o efeito sistêmico nas crianças.

O risco da transferência de medicamentos de uso tópico é conhecido pela ciência e está na bula de vários medicamentos, especialmente os andrógenos e estrogênios. No caso de bebês, sua pele é mais permeável e, por esse motivo, eles teriam maior capacidade de absorver medicamentos sistemicamente. “Por isso é importante que os pais evitem o contato direto da área do corpo onde estão aplicando o medicamento e a pele da criança”, explica a dermatologista do Einstein.

Segundo Hélène, já houve casos semelhantes de bebês com hipertricose associada ao uso do minoxidil tópico no Brasil, mas as evidências científicas sobre o tema ainda são esporádicas. “O risco de transferência da medicação não ocorre apenas com o minoxidil, mas com qualquer medicamento de uso tópico em adultos”, lembra a médica.

Em junho de 2024, o Comitê Europeu de Avaliação de Riscos em Farmacovigilância (PRAC) alertou que as pessoas que usam minoxidil precisam ter cuidado para garantir que crianças não entrem em contato com áreas do corpo onde o medicamento foi aplicado. Em caso de suspeita de reações adversas, os pais devem procurar assistência médica.

Fonte: Agência Einstein

