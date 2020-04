Japão vai acrescentar mais de US$ 80 bilhões a pacote econômico

Medida visa aliviar impacto econômico do coronavírus

O governo do Japão está aumentando o valor do seu anteprojeto orçamentário extraordinário em mais de US$ 80 bilhões de modo a financiar a concessão de auxílio em dinheiro para aliviar o impacto econômico do coronavírus.

O Executivo japonês vai apresentar ao Parlamento o anteprojeto orçamentário suplementar em total superior a US$ 230 bilhões correspondente ao ano fiscal iniciado este mês para cobrir um pacote econômico de emergência equivalente a US$ 1,1 trilhão de dólares.

O governo modificou o anteprojeto depois da decisão de conceder à população auxílio em dinheiro de 100 mil ienes — valor equivalente a mais de US$ 900. O auxílio, que beneficiará potencialmente todas as pessoas residentes no país, substitui auxílio de 300 mil ienes que havia sido planejado anteriormente para concessão a domicílios que sofrem uma drástica queda de renda em razão do confinamento imposto pela crise.

É extremamente raro que o governo japonês faça uma grande alteração em anteprojeto orçamentário já finalizado pelo gabinete de ministros.

A expectativa é de que o governo emita títulos adicionais para cobrir a falta de verbas ocasionada pela modificação.

O Executivo espera que o Parlamento promulgue a lei orçamentária já na próxima semana.

