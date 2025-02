Confira o tamanho real do peixe ‘diabo negro’ que apareceu na costa de Tenerife

Especialistas revelaram que o peixe “diabo negro” avistado na superfície da costa de Tenerife, nas Ilhas Canárias, Espanha, no fim de janeiro, tem um tamanho diferente do que a imagem postada.

Uma nova foto que circulou na rede social X – antigo Twitter – mostra que o animal capturado é muito menor do que o vídeo aparenta. Biólogos da área explicam que o tamanho da espécie varia com o gênero do peixe, as fêmeas costumam ter cerca de 18 centímetros e os machos aproximadamente três.

Foto de capa: Reprodução/X

Veja mais no site da Revista Planeta

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...