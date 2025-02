Município de Tartarugalzinho será sede de novo Instituto Federal

Às 11h desta quinta-feira, 13 de fevereiro, será assinada a ordem de serviço de início das obras. Evento contará com a presença do presidente da República

O ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, participará de cerimônia de anúncios do governo federal no estado do Amapá, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A cerimônia será realizada às 11h na quinta-feira (13), em Macapá, capital do estado.

Entre as medidas do evento, estão a assinatura da ordem de serviço de início das obras do Instituto Federal em Tartarugalzinho e a inauguração do Conjunto Residencial Nelson dos Anjos. Ainda se destaca a doação da Gleba Cumaú (Área J) para regularização fundiária e urbanização, medida que a população aguarda há mais de três décadas.

Credenciamento – Os profissionais de veículos de imprensa interessados em acompanhar o evento deverão solicitar o credenciamento no sistema da Presidência da República. Em caso de aprovação, deverão retirar as credenciais no local do evento, das 9h30 às 10h30.

Serviço

Anúncios do governo federal para o Amapá

Data: quinta-feira, 13 de fevereiro

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Macapá (AP)

Endereço: Gleba Cumarú (Área J), Rua Carlos Daniel, 456, Infraero II, Macapá (próximo ao Hospital do Amor)

Credenciamento de imprensa



Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Educação (MEC)

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...