Ifap oferta 132 bolsas de até R$ 1,5 mil a educadores em cursos para mulheres carentes; veja EDITAL

Vagas são nas funções de professor formador, pedagogo, tutor presencial de polo e atendimento especializado, em 9 municípios. Inscrições vão até 22 de julho, pela internet.

O Instituto Federal do Amapá (Ifap) lançou edital com oportunidade de trabalho em 9 municípios. A seleção oferta 132 bolsas para as funções de professor formador, pedagogo, tutor presencial de polo e atendimento especializado. As inscrições ficam abertas até 22 de julho.

A inscrição pode ser feita pela internet. Os classificados no processo atuarão em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), destinado a mulheres em vulnerabilidade social.

As turmas serão abertas nos municípios de Laranjal do Jari, Ferreira Gomes, Macapá, Mazagão, Oiapoque, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Santana e Vitória do Jari.

A remuneração para os professores bolsistas é entre R$ 750 e R$ 1,5 mil. Para os outros cargos o pagamento ocorrerá por hora trabalhada, com o valor variando de R$ 18 a R$ 35.

As vagas são para os cursos de microempreendedor individual, promotor de vendas, operador de tratamento de resíduos sólidos e operador de máquinas e implementos agrícolas.

Vagas

Função: professor formador

Vitória do Jari: 9 vagas

Pedra Branca: 7 vagas

Porto Grande: 16 vagas

Macapá: 27 vagas

Santana: 9 vagas

Mazagão: 18 vagas

Oiapoque: 9 vagas

Laranjal do Jari: 9 vagas

Ferreira Gomes: 9 vagas

Função: pedagogo

Pedra Branca: 1 vaga

Porto Grande: 1 vaga

Macapá: 1 vaga

Santana: 1 vaga

Mazagão: 1 vaga

Laranjal do Jari: 1 vaga

Função: tutor presencial de polo

Vitória do Jari: 1 vaga

Pedra Branca: 1 vaga

Porto Grande: 1 vaga

Macapá: 2 vaga

Santana: 1 vaga

Mazagão: 1 vaga

Oiapoque: 1 vaga

Laranjal do Jari: 1 vaga

Ferreira Gomes: 1 vaga

Função: apoio ao atendimento educacional especializado

Macapá: 2 vagas

Do G1 Amapá

