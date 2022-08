Clécio firma compromisso com Sindicato da Indústria e Construção Civil

“Fortalecer o setor de construção civil é fazer a economia circular novamente, garantindo emprego e renda ao nosso povo”, disse Clécio, em reunião com Sindicato da Indústria e Construção Civil

Durante a gestão de Clécio como prefeito de Macapá, o setor da construção civil foi um dos que mais cresceram na capital. Para expandir esse desenvolvimento para o estado inteiro, Clécio aposta no incentivo ao setor como fonte de geração de emprego e renda. O assunto foi pauta na reunião de hoje (30), com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amapá, Sinduscon-AP. O encontro ocorreu na sede do Sindicato na Zona Norte de Macapá.

“O setor da construção civil é um dos que precisam voltar a aquecer a economia. Enquanto prefeito, fizemos grandes obras que trouxeram a geração de mais empregos. Fortalecendo o setor, vamos fazer e economia circular, gerando emprego e renda para o nosso povo”. Afirmou Clécio.

As principais pautas debatidas foram obras públicas, incentivo a grandes projetos da iniciativa privada e setor imobiliário. “Nós vamos implantar um sistema pra desburocratizar e facilitar o acesso dos empresários a informação sobre processos licitatórios. Além de dar celeridade aos pagamentos: esta foi uma medida que nós adotamos na Prefeitura de Macapá na nossa gestão e deu certo. Então, acredito que com essa plataforma nós vamos resolver esse problema que é uma das reclamações do setor da construção civil”, garantiu Clécio.

Outro entrave apontado pelas empresas, é a dificuldade e a demora na emissão de licença ambiental para execução das obras. Para clécio, esse é um obstáculo que precisa ser vencido, pois, é possível crescer, desenvolver e fomentar, preservando o meio ambiente.

“Nós não podemos impedir o desenvolvimento, e o crescimento da economia. Mas também não podemos deixar de preservar. No entanto, acredito que podemos avançar nessa área, respeitando o meio ambiente para promover o desenvolvimento de forma sustentável”, destacou Clécio.

Ao final da reunião o candidato recebeu das mãos dos empresários uma carta com todas as propostas feitas pelo setor. O documento foi assinado por Clécio e membros do Sinduscon-AP.

“O fato do Clécio ter experiência com gestão pelo período que esteve na prefeitura de Macapá o coloca em vantagem. Além disso, todas as vezes que nós da construção civil o procuramos como gestor municipal, fomos bem recebidos e com resolutividade. Portanto, o candidato é muito sensível a todas as questões apresentadas por nós e assumiu um compromisso com setor em prol do desenvolvimento do estado”, disse Glauco Cei, presidente do Sindsucon.

As propostas pontuadas pelos empresários serão anexadas ao plano de governo de Clécio. O objetivo da contribuição de diferentes segmentos é transformar o Amapá num estado mais promissor, com saúde e desenvolvimento para todos.

