Ação educativa do SESI Saúde vai abordar boas práticas de segurança alimentar em batedeiras de açaí

Com o intuito de apoiar empresas batedoras e produtoras de açaí, o SESI vai realizar nesta terça-feira, 14 de novembro, às 9h30, uma ação educativa voltada à conscientização sobre segurança alimentar e prevenção de ruído no trabalho. A proposta é compartilhar informações com quem trabalha no ramo para que o produto comercializado siga as melhores condições sanitárias e, ainda, orientar quanto a cuidados para a proteção auditiva das pessoas que manuseiam as máquinas.

A atividade faz parte de um conjunto de iniciativas preparatórias ao workshop que o SESI e parceiros vão realizar no dia 23 de novembro. Junto com a instituição está a Associação de Batedores e Produtores de Açaí do Estado do Amapá (ASBAP) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM).

Serviço

Data: 14 de novembro de 2023

Hora: 9h30 às 10h30

LOCAL: Açaí e Sorvetes do Cacá (Rua Hamilton Silva, 2050 – Central).

