Evento em Macapá culmina com palestra gravada de Ana Paula Padrão

Promovido pela Faculdade de Macapá – Fama e com entrada gratuita, evento contará com a transmissão da palestra gravada de Ana Paula Padrão e tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de novas habilidades e competências profissionais

Macapá, maio de 2019 – A Faculdade de Macapá – Fama realizará, no próximo dia 16, mais uma edição do Carreira em Pauta, evento gratuito e aberto ao público que oferecerá palestras e debates focados no desenvolvimento e em novas habilidades e competências profissionais.

O evento, que já reuniu mais de 60 mil pessoas em suas últimas edições pelo Brasil, contará, neste ano, com a participação da jornalista Ana Paula Padrão, reconhecida por seu trabalho à frente de diferentes telejornais em grandes emissoras brasileiras. A palestra ‘Construindo uma Carreira de Sucesso’ será transmitida aos participantes e visa apoiar os estudantes a enfrentar desafios e a construir seus próprios caminhos profissionais com exemplos de profissionais bem-sucedidos.

“Estar no Carreira em Pauta é apoiar uma ideia que divide conhecimentos e habilidades, patrimônios que ninguém tira de você. Muitos de nós, quando crianças, não acreditam em seu próprio potencial pois só enxergam os limites e inseguranças. Comigo foi assim e construí uma bela carreira! Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho parece bom, mas quando sabe aonde quer chegar é bem mais fácil traçar rotas e planejar essa jornada. Se você se dedicar e estudar muito sobre o que você quer fazer, você se torna especialista e adquire um conhecimento que ultrapassa qualquer barreira de insegurança e dúvida”, afirma a jornalista.

Destinado ao público interno e externo, o Carreira em Pauta terá início às 18h30 (horário local), com entrada gratuita e emissão de certificados ao final. Os interessados em participar podem se inscrever pelo site: www.suacarreiraempauta.com.br/eventos/36. “A expectativa é de 160 participantes”, informa Manoel Fernandes, coordenador de Pós-Graduação, Extensão e Idiomas da Fama.

Sobre Ana Paula Padrão

Na Rede Globo atuou como repórter, correspondente internacional e ancorou o Jornal da Globo por cinco anos. Fez parte da bancada do Jornal da Record após ter comandado, no SBT, o telejornal ‘SBT Brasil’ e o programa ‘SBT Realidade’. Hoje, atua na Band como apresentadora do ‘MasterChef’ e realiza reportagens especiais para a emissora. Além dos projetos na TV, fundou a Touareg Conteúdo e a Escola de Você – ferramenta de desenvolvimento da inteligência feminina, criada para fomentar o empreendedorismo na vida e nos negócios.

Serviço: Fama | Carreira em Pauta 2019

Data: 16 de maio de 2019 (quinta-feira)

Horário: A partir das 18h30 (horário local)

Local: Faculdade de Macapá – Fama (Rodovia Duca Serra, Cabralzinho)

Como participar: Entrada gratuita por meio de inscrição online no link https://suacarreiraempauta.com.br/eventos/36