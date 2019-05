6 dicas incríveis para desejar feliz aniversário à sua namorada

Você quer fazer algo especial no aniversário para a sua namorada, mas não sabe por onde começar? Veja nossas dicas para que esta data seja inesquecível!

O aniversário da sua namorada está chegando? Então você precisa pensar em algo que transmita todo o seu amor e que faça com que esse dia seja muito especial!

Porém, sabemos que essa tarefa não é fácil. Afinal, tem horas em que a criatividade simplesmente some! Pensando nisso, nós elaboramos esta lista com 6 dicas para ajudar você a desejar um feliz aniversário à sua namorada . Confira:

1 Surpreenda-a com lindas flores

Presentear com flores é um clássico que nunca falha! Pelo site

www.lolaflora.com.br , você pode escolher um belo arranjo a ser enviado pela manhã, por exemplo, garantindo que o dia já comece cheio de cores e perfumes.

Ou, então, se ela fizer o estilo romântico, envie um lindo buquê de flores para o local onde ela trabalha ou estuda, no momento em que ela menos esperar. Surpreendente e emocionante!

2 – Monte um kit com itens especiais

Outra dica para desejar feliz aniversário à sua namorada é reunir vários itens e montar um presente personalizado. Você pode fazer um kit com produtos de banho ou objetos como livros, ursinho de pelúcia, caneca e chocolates.

3 – Pense no que ela gosta de fazer

Uma excelente ideia é dar um presente que incentive sua namorada a praticar seus hobbies preferidos. Se ela gosta de cuidar de plantas, por exemplo, você pode presenteá-la com um jogo de ferramentas para jardinagem. Se ela é fã de cervejas artesanais, escolha um kit para que ela produza sua própria bebida em casa e assim por diante.

4 – Organize uma festa-surpresa

Para uma namorada que adora reunir a família e os amigos, uma boa forma de desejar feliz aniversário é organizar uma festa-surpresa. Pode ser uma festa superelaborada ou apenas um bolinho e alguns balões: ela vai adorar sua dedicação para tornar esse dia ainda mais especial!

5 –Leve-a para uma viagem de fim de semana

Se a sua intenção é fazer com que o aniversário dela “dure mais tempo”, convide-a para “dar uma escapadinha”! Não é preciso ir muito longe: você pode escolher um hotel romântico perto da cidade ou uma pousada em estilo colonial. O importante é ter um tempo apenas para vocês.

6 –Presenteie com uma experiência

Que tal aproveitar o aniversário da sua namorada para presenteá-la com uma experiência inédita? Se ela faz o estilo aventureira, por exemplo, você pode organizar um salto de paraquedas! Se ela é fã de vinhos, escolha um curso que vocês possam fazer juntos. A dica é buscar uma atividade que crie lindas memórias desse dia.

Agora, é só refletir sobre a personalidade e os gostos da pessoa que você ama para decidir qual dessas ideias combina mais com ela. Coloque todo o seu amor nessa missão e você com certeza vai desejar um feliz aniversário mais do que especial à sua namorada!