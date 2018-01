Parte da Rua Tiradentes será mão dupla

A Prefeitura de Macapá iniciou o processo de mudança da Rua Tiradentes, no perímetro da Av. Ernestino Borges até a Avenida FAB, que passará a ser mão dupla. Nesta semana, foi feita a sinalização horizontal. Ainda serão instaladas as placas de sinalização e demarcadas as entradas de garagens.

A alteração viária acontecerá na terça-feira, 9, e visa melhorar o fluxo de veículos no local. De acordo com o diretor de Trânsito da CTMac, Antônio Roberto Souza, a modificação proporcionará melhorias no trânsito. Ele ressalta que as mudanças ocorrem no mês de janeiro devido ser período de férias e de menor fluxo de veículos na rua. “É necessário que motoristas que trafegam pela região redobrem a atenção”, alerta.

Durante o período de adaptação de motoristas e pedestres, a CTMac disponibilizará agentes de trânsito para orientar o tráfego no local.

Alessandra Lameira