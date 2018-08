Vai viajar? Saiba como deixar a bagagem mais leve

Fazer um check-list antes da viagem, organizar a mala com antecedência e priorizar as peças que serão mais usadas no passeio é essencial para que a bagagem pese menos.

Organizar as malas é uma das etapas de quem está planejando viajar. E se o passeio inclue vôo de avião, aí a tarefa requer ainda mais atenção para não exceder o limite de peso da bagagem.

O peso máximo das malas de mão e da bagagem despachada deve ser consultado diretamente com cada companhia aérea, mas para se antecipar e evitar as taxas por ultrapassar o limite, confira algumas dicas:

Monte um check-list

Faça uma lista dos itens essenciais para a viagem, dividindo-os por categorias: roupas, acessórios, higiene, eletrônicos, medicamentos, documentos e lazer. Veja o que pode ser cortado e o que tem substitutos mais leves e menos volumosos.

Comece com antecedência

Dê início à organização da mala com uma semana de antecedência da viagem. Assim, é mais fácil identificar o que já está incluso na bagagem e não acrescentar peças desnecessárias no momento de correria.

Na arrumação, coloque as nécessaires e outros acessórios entre os vãos das roupas, além de dobrar as peças mais usadas em formato de rolinho…

Veja mais no G1