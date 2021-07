SENAI Amapá oferece vagas para cursos técnicos gratuitos em Macapá e Vale do Jari

O SENAI Amapá abriu processo seletivo para oferta de 60 vagas em cursos técnicos semipresenciais gratuitos. Os candidatos que desejarem participar devem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 7 a 10 de julho, por meio da Loja Mundo SENAI (https://loja.mundosenai.com.br/ap).

As capacitações terão duração de 24 meses, com 80% da carga horária a ser ministrada no modelo a distância e 20%, presencialmente. A oferta está distribuída da seguinte maneira:

Macapá – Técnico em Redes de Computadores: 30 vagas

Vale do Jari – Técnico em Segurança do Trabalho: 30 vagas

Entre os requisitos, é preciso ter, no mínimo, 18 anos completos na data de início do curso, além de possuir habilidades para manusear recursos de internet e do Pacote Office básico. Também é necessário dispor de ferramentas para realização do curso (internet, notebook, computador, celular ou tablet).

No edital (para acessar: https://bit.ly/3wiK92L), é exigido, ainda, o preenchimento de uma declaração de renda e de termos de compromisso e de consentimento para tratamento de dados. Os documentos deverão ser entregues no momento da matrícula.

A lista dos classificados será disponibilizada no site do SENAI Amapá e nas escolas no dia 12 de julho, e o resultado final, dia 16 do mesmo mês. As aulas vão iniciar em 2 de agosto.

Informações ou dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser sanadas pelo endereço de e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (96) 98406-1825.

