Comunidade do Distrito de Tracajatuba recebe serviços ofertados na Jornada Terrestre nesta sexta-feira (20)

Como ação prevista no calendário de atividades do Programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), referente ao exercício de 2023, a coordenação da iniciativa se organiza para realizar mais uma Jornada Itinerante Terrestre. Desta vez, os beneficiados serão os moradores da Comunidade de Tracajatuba, distante 140 quilômetros de Macapá. A ação ocorrerá nesta sexta-feira (20), na Escola Estadual Maria Lopes da Conceição, a partir das 9h30.

A exemplo das demais ações, os moradores da comunidade de Tracajatuba e adjacentes receberão diversos serviços, entre eles: atendimentos jurídicos pelo Juizado da Infância, Centro Judiciário de Solução de Conflitos; da Defensoria Pública, Ministério Público; Comissariado da Infância e Juventude, além de atendimento de Cidadania, com: emissão de Carteira de Identidade (Registro Geral), CPF e Cartão do SUS; Cadastro e atualização ao CadÚnico; atendimentos do Conselho Tutelar.

A equipe da Jornada Terrestre, coordenada nesta ação pelo Juiz substituto Luís Guilherme Conversani estima atender mais de 100 pessoas.

A Justiça Itinerante Terrestre e Fluvial é um programa do Judiciário amapaense que já acontece há mais de 26 anos e tem a finalidade de levar atendimento às comunidades distantes e aproximar o Judiciário da população, além de promover a desburocratização da Justiça e dar ainda mais celeridade aos serviços judiciais.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Lilian Monteiro

