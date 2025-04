 I Encontro ‘Amapá Amigo dos Bichos’ acontece em Macapá, para debater direitos dos pets

O Governo do Estado promove nesta sexta-feira, 4, o I Encontro “Amapá Amigo dos Bichos”, com o intuito de debater políticas públicas e os direitos dos pets. A iniciativa, coordenada pela Secretaria do Bem-estar Animal, também busca orientar os participantes sobre as responsabilidades e estratégias existentes para a implementação de ações eficazes na proteção e defesa dos direitos animais, nas esferas estaduais e nacionais.

Participaram como palestrantes Vanessa Negrini, diretora do departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Francisco Garcia Figueiredo, advogado animalista e professor acadêmico da Universidade Federal da Paraíba. O encontro ocorre às 15h, no auditório da Assembleia Legislativa do Amapá, no Centro de Macapá.

Local: Auditório da Assembleia Legislativa do Amapá

Data: 04/04/2025 às 15h0

Endereço: Avenida FAB, Centro de Macapá

