Artesãos amapaenses participam do Salão do Artesanato, em São Paulo

Além do transporte das seis toneladas de peças até o local do evento, no Pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera, o segmento conta com apoio técnico na organização do estande.

Com seis toneladas de peças artesanais em madeira, sementes, cipó, fibra, fios e cerâmica, o estande do Amapá na 19ª edição do Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, em São Paulo, chama a atenção dos visitantes pela qualidade e diversidade das obras. A participação do segmento conta com o apoio do Governo do Estado.

A expectativa é conseguir boas vendas e fechar bons negócios com encomendas. O evento começou nesta quarta-feira, 21, e segue até o domingo, 25, no Pavilhão da Bienal Parque do Ibirapuera.

São 8 artesãos amapaenses que estão expondo e comercializando produtos no estande, destinado ao Amapá pelo Programa de Artesanato Brasileiro (PAB). Vani Nilton Carvalho de Lima, Francisco Baia Góes, Ezequiele Lima de Moraes, Eunice Ferreira da Rocha, José de Sena Cabral, Roniclei Souza Silveira, Patrícia Farias Martins Nobre e um representante da Associação de Mulheres e Artesãos de Tartarugalzinho (AMAT) foram selecionados por meio de edital de chamamento público.

O artesão Roniclei Souza Silveira, de 46 anos, participa pela segunda vez de uma feira nacional. As caixas de marabaixo e os tambores de batuque estão expostos à venda. Os instrumentos simbolizam a cultura e a tradição da manifestação mais autêntica do Amapá.

“Estar aqui no Salão do Artesanato, juntamente com outros artesãos do estado, tem uma representatividade muito forte. É mais uma oportunidade de mostrarmos nosso trabalho, a nossa arte para o Brasil e ao Mundo”, afirma o artesão, que tem 30 anos de profissão.

As peças artesanais foram transportadas de Macapá até o local do salão, em São Paulo, no caminhão baú do PAB, pela Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete). O Governo do Estado garantiu a identificação dos artesãos com a doação de camisas, apoio logístico na organização do estande e aplicação de pesquisa de faturamento.

“A política do Governo do Estado para o setor do artesanato tem sido muito positiva para estes profissionais, com oficinas, cursos, feiras, busca ativa na capital e no interior, reconhecimento com a emissão da carteira nacional do artesão, entre outras ações. E poder levar os seus trabalhos para ter visibilidade em grandes feiras nacionais é o coroamento de todo um trabalho para o setor”, concluiu Marcelino Flexa, secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo.

O evento acontece de 21 a 25 de maio, no Pavilhão da Bienal Parque Ibirapuera (SP) e reúne, num só ambiente, mais de 100 mil peças moldadas, trançadas, costuradas, talhadas e esculpidas por artesãos de todos os estados e do Distrito Federal. A entrada é franca e a exposição e comercialização no 19º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras acontecem das 11h às 22h.

A expectativa é atrair mais de 60 mil visitantes e superar os R$ 22 milhões movimentados em 2024, entre vendas diretas e negócios futuros. O evento tem apoio do Programa do Artesanato Brasileiro – PAB/Ministério do Empreendedorismo, da Micro e Pequena Empresa/Governo Federal e do Sebrae, parceiros desde a primeira edição.

Agência de Notícias do Amap

