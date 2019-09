Temporada de verão da Quinta do Jazz retorna no Norte das Águas

Palco dos grandes projetos culturais na beira do Amazonas, o Norte das Águas dá início à nova temporada do projeto Quinta Jazz, com o grupo Amazon Music, na véspera do feriado, 12 de setembro. A atração faz parte da programação da casa, e atrai um grande número de apaixonados por jazz, bossa nova, MPB, blues e MPA. Fineias Nelluty, criador e que está à frente do projeto, garante um retorno em alto estilo, com repertório qualificado e músicos preparados para a noite especial de retorno do projeto.

Amazon Music é uma formação musical que completa 11 anos de estrada, parida do compromisso de Fineias Nelluty de tocar música instrumental onde estejam pessoas interessadas em ouvir ou conhecer os estilos. Atualmente o grupo é formado por Paulinho Queiroga, bateria; Hian Moreira, baixo; Vinícius Bastos, guitarra; e Fineias Nelluty, no teclado. Todos experientes e sintonizados com o ritmo musical que ganhou o mundo e apaixonou os amapaenses.

O projeto Quinta do Jazz nasceu em 2007, com a proposta de popularizar a música instrumental e formar uma plateia sem distinção de idade nem gênero, classe social ou formação, e fazer do palco um espaço de contemplação musical e para que o público se surpreenda com os instrumentos, artistas e suas notas musicais. O Quinta do Jazz é a vitrine do Amazon Music, que atravessa uma década promovendo uma importante interação para a massificação do jazz, blues, bossa e música brasileira. Durante as apresentações, o grupo abre espaço para músicos que querem dar a famosa “canja”.

A esperada volta do projeto Quinta do Jazz será no auge da estação verão, quando o rio Amazonas, a lua e o vento formam o conjunto perfeito, entre a vazante, a maré alta, e as estações lunares, clima ideal para a apreciação da boa música instrumental. Para completar, o Norte das Águas serve o cardápio regional e o sofisticado, petiscos, bebidas com ou sem álcool, geladas e quentes, para a clientela.

“O projeto dá uma parada no inverno, porque é difícil enfrentarmos a intensidade da natureza amazônica, com suas duas estações bem definidas e severas nas características, principalmente em uma ambiente situado às margens do rio amazonas, que no inverno é o cenário de bruscas transformações ambientais. Por isso, no período chuvoso, a Quinta do Jazz tira férias, e volta com todo gás no verão”, afirma Fineias Nelluty.

A Quinta do Jazz inicia às 21h, e a entrada é liberada para quem quiser curtir música instrumental e até se aventurar nos instrumentos.

Mariléia Maciel

