SENAI aumentará oferta de cursos técnicos em energia solar fotovoltaica

Ação busca atender demanda crescente por profissionais qualificados. Somente neste ano, a geração distribuída de energia solar fotovoltaica no país duplicou, chegando a 100 mil sistemas instalados

Brasília – A capacitação técnica em Energia Solar Fotovoltaica vai chegar a mais 10 escolas do SENAI em todo o Brasil para atender às necessidades de um setor em expansão. As unidades escolhidas pela chamada, lançada em junho deste ano, vão participar de um ciclo de preparação de Centros de Treinamento e qualificação de docentes ao longo de 24 meses, além de receber equipamentos básicos para o ensino. O projeto é fruto de parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), o Ministério de Minas e Energia (MME) e a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), por meio da iniciativa “Profissionais para Energias do Futuro”.

O principal objetivo é acompanhar a demanda crescente por profissionais qualificados em energia solar fotovoltaica. De acordo com a ABSOLAR, somente neste ano, a geração distribuída solar fotovoltaica duplicou de tamanho, chegando a 100 mil sistemas instalados até junho. “O SENAI sempre se preocupa em atender as demandas da indústria, e faz projeções de quais tecnologias serão demandas. Essa ampliação de docentes capacitados busca justamente isso, levar esse conhecimento a mais localidades do país”, explica Felipe Morgado, gerente executivo de Educação Profissional do SENAI Nacional.

Segundo Morgado, as expectativas para o mercado de trabalho do setor são otimistas: “Nossos levantamentos mostram boa empregabilidade para alunos que concluíram cursos de energias renováveis, então, acreditamos que será também uma oportunidade para jovens desempregados, já que estamos falando de um setor que está em cenário de crescimento”.

Atualmente, o SENAI oferece 24 cursos na área de energias renováveis, sendo 14 deles voltados à energia solar (fotovoltaica e solar térmica). Agora, essa oferta vai chegar a estados que ainda não contavam com os cursos, como Mato Grosso, Santa Catarina, Amapá, Amazonas e Piauí. No Amapá, o curso será realizado na Unidade de Santana.

Segundo o cronograma da chamada, as atividades vão começar em outubro de 2019. Em cada uma das escolas, dois professores indicados vão participar de treinamento de 120 horas sobre instalação, dimensionamento e monitoramento de sistemas solares fotovoltaicos, entre outros temas relacionados. Além das localidades já citadas, os estados do RS, MA, PE, RJ e MG também foram selecionados e farão parte do treinamento. Os centros de treinamento vão contar com a estrutura básica para os cursos de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, oferecidos por nove empresas que compõem a ABSOLAR.

Para o presidente do conselho de administração da ABSOLAR, Ronaldo Koloszuk, a iniciativa conjunta reforça a responsabilidade das instituições parceiras com a capacitação de qualidade e continuada dos profissionais do setor, especialmente instaladores. “Com o mercado crescendo exponencialmente, existe uma demanda elevada no setor por profissionais capacitados para instalar sistemas em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais, prédios públicos e em usinas de grande porte”, destaca Koloszuk.

A oferta de cursos e ampliação da infraestrutura ressalta o presidente executivo da ABSOLAR, Rodrigo Sauaia, são fatores-chave para o fortalecimento do setor no país: “A medida contribui para aumentar a qualidade, segurança, durabilidade e performance dos sistemas instalados, no curto, médio e longo prazos, beneficiando, principalmente, os consumidores e usuários da tecnologia”.

Mercado de Energias Renováveis

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) projeta um aumento nas instalações de geração distribuída para 1,35 milhões em 2027, com um total de 12 GW instalado. Segundo a ABSOLAR, a necessidade de profissionais por MW para a fonte solar fotovoltaica é avaliada entre 25 a 30 vagas. Com isso, a ABSOLAR projeta a criação de 672 mil empregos acumulados até 2035 no Brasil. Para atender a esse cenário, a iniciativa do SENAI conta com o apoio do setor privado, oferecendo um ensino prático próximo à realidade dos futuros profissionais. Para garantir a qualidade da formação, os cursos acompanham o padrão nacional desenvolvido com entidades atuantes no setor.

Profissionais para Energias do Futuro

A iniciativa “Profissionais para Energias do Futuro” faz parte do projeto Sistemas de Energia do Futuro II, cooperação técnica entre o Ministério de Minas e Energia (MME) e o Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha, por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. O Ministério de Educação, o SENAI e universidades são os principais parceiros, além de outras instituições e associações dos setores de energia e educação. O projeto faz parte da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, com objetivo de apoiar a melhor integração das energias renováveis e eficiência energética no sistema brasileiro de energia.

ABSOLAR

Fundada em 2013, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) congrega empresas e profissionais de toda a cadeia produtiva do setor solar fotovoltaico com atuação no Brasil, tanto nas áreas de geração distribuída quanto de geração centralizada. A ABSOLAR coordena, representa e defende o desenvolvimento do setor e do mercado de energia solar fotovoltaica no Brasil, promovendo e divulgando a utilização desta energia limpa, renovável e sustentável no País e representando o setor fotovoltaico brasileiro internacionalmente.

Para mais informações, entre em contato com a Unidade do SENAI em Santana, pelos fones: 3084-8984 ou 98414-0741.

SENAI Nacional

Curtir isso: Curtir Carregando...