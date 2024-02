Júri Popular: senta no Banco dos Réus acusado de matar a pauladas médico de 31 anos

A Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Macapá julga, nesta terça-feira (27), Ernandi Pereira dos Santos (réu preso) – acusado de agredir a pauladas o médico Jailson de Amorim Mariano, de 31 anos. O crime aconteceu em 24 de julho de 2022, no Distrito de Lontra da Pedreira. A vítima morreu uma semana após o crime, em decorrência dos traumas na cabeça. O julgamento, iniciado às 8 horas, acontece no anexo do Fórum de Macapá, sob a presidência da juíza Lívia Freitas. O Júri Popular tem previsão de durar até a noite de hoje. Serão ouvidas cinco testemunhas de acusação, uma da assistência da acusação e uma de defesa. O réu será julgado pelo Conselho de Sentença, formado por sete jurados da sociedade civil.

Relembre o caso

Conforme testemunhas, a vítima estava com a família desembarcando no balneário do distrito de Lontra da Pedreira, para ir embora para casa, quando um homem apareceu alterado.

Esse homem teria tentado agredir o cunhado de Jailson, que revidou com um empurrão que o fez cair. Então teria se iniciado a confusão generalizada, resultando nas agressões a pauladas no médico. Além dele, outros familiares também foram feridos por outras pessoas.

Foram os próprios parentes que socorreram Jailson até o Hospital de Emergências (HE) de Macapá, para que ele recebesse atendimento médico. Ele estava inconsciente e com traumatismo.

Na madrugada de segunda-feira (25), a vítima foi transferida em estado grave para a UTI do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal). Era nesta unidade de saúde que o médico trabalhava.

Os familiares alegam que a vítima e os agressores não se conheciam.



