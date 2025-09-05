Publicação sobre produção artesanal de bebida fermentada de açaí será lançada na 54ª Expofeira do Amapá

A obra traz orientações para aplicar as Boas Práticas de Fabricação (BPF)

O público da Expofeira Agropecuária do Amapá vai conhecer, neste dia 5 de setembro, uma novidade que alia conhecimento científico e tradição amazônica: a publicação “Produção de fermentado alcoólico de açaí para comunidades produtoras, seguindo as boas práticas de fabricação”, que ensina como produzir a bebida fermentada a partir da polpa do açaí batido. A obra traz orientações detalhadas para aplicar as Boas Práticas de Fabricação (BPF) visando diminuir o risco de microrganismos nocivos à saúde do consumidor e de alteração nas características da bebida.

O lançamento será realizado das 19h às 20h, no Auditório Castanheira – Pavilhão Aquário da Inovação da Expofeira, instalado no Parque de Exposições de Fazendinha, distrito de Macapá (AP).

A publicação será apresentada pela pesquisadora da Embrapa Amapá, Valeria Saldanha Bezerra, responsável pelas informações técnicas validadas em experimentos de laboratório e adaptadas à realidade de empreendedores e comunidades locais; e pelo empreendedor do Amapá, João Alberto Capiberibe, que já fabrica e comercializa a bebida sob a marca Açaí Tinto, em instalações localizadas em Macapá. No lançamento, Capiberibe vai compartilhar a trajetória no desenvolvimento do produto e os resultados conquistados ao levar a inovação ao mercado local.

Projeto financiado pela Sudam

Durante o evento, Valeria Bezerra também vai abordar os resultados dos testes físico-químicos e sensoriais conduzidos em parceria com a equipe da Embrapa Agroindústria Tropical (Fortaleza-CE), que avaliaram parâmetros como acidez, teor alcoólico, aroma e sabor da bebida. Os resultados garantem a qualidade e a padronização do chamado açaí tinto. O objetivo é oferecer orientações seguras para que a bebida seja produzida com qualidade, respeitando normas sanitárias e valorizando o potencial do açaí como base de novos negócios vinculados ao conceito de bioeconomia da Amazônia.

Esta publicação faz parte de um projeto da Embrapa financiado pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), intitulado “Implantação de soluções tecnológicas e de qualificação para a sustentabilidade da bioeconomia do açaí de várzea em comunidades ribeirinhas do distrito de Bailique no município de Macapá-AP e município de Afuá-PA”. O objetivo do projeto é promover a sustentabilidade e fortalecer a cadeia produtiva do açaí de várzea em comunidades ribeirinhas dessas regiões, integrando capacitação, manejo sustentável e inovação tecnológica.

O evento será encerrado com degustação de Açaí Tinto, oferecida pelo casal de empreendedores João Capiberibe e Janete Capiberibe, diretores da Flor de Samaúma, fabricante da bebida Açaí Tinto. A publicação “Produção de fermentado alcoólico de açaí para comunidades produtoras, seguindo as boas práticas de fabricação” tem como autores Valeria Saldanha Bezerra, Leandro Fernandes Damasceno, João Alberto Rodrigues Capiberibe e Janete Maria Góes Capiberibe. —

