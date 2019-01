Prefeitura mantém serviços para amenizar impactos causados pelas chuvas

Os serviços de limpeza de canais e microcanais de vazão das águas pluviais não param. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) dá continuidade ao cronograma de atividades, que contempla os bairros da zona sul. Máquinas e vermelhinhos executam ação de limpeza e desobstrução do canal do bairro Muca. Nesta quarta-feira, 9, a equipe retirou resíduos do trecho do canal que passa na Avenida Aymores, no Laurindo Banha.

“Nossa intenção é desobstruir praticamente toda a extensão do canal do Muca. Sabemos que grande parte é mais complicado devido às construções indevidas, mas a prefeitura fará o que for possível para amenizar os impactos causados pelas chuvas. Além disso, reforçamos o pedido para que a população nos ajude, não jogando lixo nos canais e bueiros”, ressalta o secretário de Obras, David Covre.

Os serviços para combater os impactos causados pela chuva durante esse período também estão sendo executados na Av. Thiago Flexa, no bairro Buritizal, e Rua Leopoldo Queiroz Teixeira, no Novo Buritizal, onde a prefeitura está fazendo uma caneleta concretada, para melhor vazão das águas pluviais. Além dos serviços de drenagem e limpeza, a Semob mantém o cronograma de serviço de recuperação asfáltica em diversos bairros da cidade.

Aline Brito