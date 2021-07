Vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 41 anos continua neste sábado (03); confira os demais grupos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue na execução do Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19. Neste sábado (03), três grupos serão vacinados, além da oferta de segundas doses de Oxford/AstraZeneca e CoronaVac às pessoas que já iniciaram o seu esquema vacinal.

Bancários com 18 anos +

Os trabalhadores de agências bancárias da capital que possuem mais de 18 poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 das 8h às 13h. O imunizante estará disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Novo Horizonte, Congós e Raimundo Hozanan.

Para receber a primeira dose é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e documento que comprove vínculo com a empresa.

41 anos de julho a dezembro

As pessoas de 41 anos nascidas entre 01 de julho a 31 dezembro receberão a primeira dose do imunizante entre 9h e 15h nos pontos de drive-thru localizados nas Praças Floriano Peixoto e do Estádio Zerão, Curiaú e Marabaixo. Além destes pontos, o imunizante também estará disponível na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, no Anfiteatro da Unifap, no IFAP e no Campus I da UEAP.

Para iniciar o seu ciclo de imunização é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

Trabalhadores das telecomunicações de 18 anos +

Seguindo uma nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura de Macapá prossegue com a vacinação dos trabalhadores que atuam em campo no segmento das telecomunicações. São destinadas 300 doses para atender os públicos:

· Técnicos de telefonia

· Técnicos que fazem manutenção de cabos de internet

· Repórteres e repórteres cinematográficos de externa

· Repórteres fotográficos

· Assessores de imprensa

As pessoas vacinadas devem ter 18 anos ou mais e serão atendidas das 8h às 13h nas UBSs Pacoval, Pedrinhas e São Pedro.

É necessário apresentar originais e cópias do documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e documento que comprove vínculo com a empresa.

A vacinação deste grupo será ampliada conforme recebimento e disponibilidade de doses do imunizante.

2ª dose de CoronaVac

A segunda dose da CoronaVac é direcionada às pessoas que tomaram a primeira dose há 15 dias, no mínimo. O imunizante estará disponível de 9h às 15h na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, Anfiteatro da Unifap, IFAP e Campus I da UEAP.

2ª dose de Oxford/Astrazeneca

As pessoas a partir de oito semanas da aplicação da primeira dose poderão receber a dose de reforço entre 9h e 15h nos pontos de drive-thru localizados nas Praças Floriano Peixoto e do Estádio Zerão, Curiaú, Marabaixo. Além destes pontos, o imunizante estará disponível na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, Anfiteatro da Unifap, IFAP e Campus I UEAP.

Documentação para 2º dose

Para ter acesso à segunda dose do imunizante é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...