Ação Sábado é Dia de Negociar agenda 123 audiências para este sábado (29)

A oportunidade é resultado da parceria entre Sebrae e Tjap para renegociação de dívidas e o resgate da fidelidade com o cliente, retirada do nome do SPC, Serasa e Cartórios de Protestos

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Tjap), realizam a 34ª Edição da Ação Sábado é Dia de Negociar, com 123 audiências agendadas. O evento acontece na sede do Sebrae em Macapá, no dia 29 de setembro, das 8h às 13h.

Segundo a analista de projetos do Sebrae, Vania Góes Chermont, a iniciativa resgata o poder econômico do consumidor, permite que o empresário de pequenos negócios que vendeu ou prestou serviços receba os valores devidos. “As micro e pequenas empresas são destaques na economia local, pois geram emprego e fazem a economia prosperar”, disse a analista de projetos do Sebrae, Vânia Góes Chermont.

De acordo com a juíza titular do Juizado Especial da Micro e Pequena Empresa (MPE), Dra. Eleusa da Silva Muniz, a ação Sábado é Dia de Negociar, facilita a resolução de ações na justiça, de baixa complexidade, como recebimento de cheques e duplicatas. “As negociações e conciliações entre consumidores e empresários são realizadas com a mediação do Juizado da MPE.

A coordenação da Ação Sábado é Dia de Negociar no Sebrae é da gerente da Unidade de Políticas Públicas, Célia Almeida e da analista de projetos do Sebrae, Vania Góes Chermont e no Tjap, pela juíza titular, Eleusa da Silva Muniz.