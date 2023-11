Chamada Escolar 2024: período de inscrição encerra nesta quinta-feira, 23

Pais, responsáveis ou alunos podem acessar o site ou procurar a escola-pólo mais próxima para realizar o processo.

Por: Bárbara Ribeiro

O Governo do Amapá informa que encerra nesta quinta-feira, 23, o período de inscrição para realização da Chamada Escolar 2024. Pais ou responsáveis podem acessar o site www.escolapublica.ap.gov.br ou se dirigir às escolas-polo para participar do processo que ordena as vagas para alunos que têm interesse em estudar nas escolas estaduais e municipais.

CLIQUE AQUI PARA PARTICIPAR DA CHAMADA ESCOLAR ON-LINE

CONFIRA O EDITAL DA CHAMADA ESCOLAR 2024 AQUI

Este ano, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) disponibilizou 16 escolas-polo para que os interessados possam participar do processo de forma presencial. Para isso, basta se dirigir a uma das instituições de ensino, das 8h às 12h e de 14h às 18h, e preencher o formulário impresso. O técnico da escola será responsável por inserir os dados na plataforma online.

Para efetivar a Chamada Escolar 2024 (on-line ou presencial), os responsáveis precisam apresentar os seguintes documentos:

Certidão de nascimento

CPF (estudante e responsável)

Comprovante de residência

Cartão do SUS

E-mail e número de telefone do responsável ou aluno maior de idade.

As modalidades de ensino contempladas são: Educação Infantil, Fundamental I e II, Ensino Médio das escolas de tempo parcial, Ensino Médio das escolas de tempo integral e Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

Os interessados em estudar nas escolas estaduais e municipais localizadas na zona rural dos municípios onde não há acesso à internet, devem preencher um formulário impresso presencial nas unidades escolares mais próximas. As informações declaradas no formulário serão inseridas no Sistema Integrado de Gestão da Educação (SigEduc) pela secretaria escolar onde o documento foi preenchido.

A Chamada Escolar não garante matrícula, ela funciona como uma previsão para quantificar o número de vagas a serem ofertadas no ano letivo de 2024 pelo Estado e escolas dos municípios.

Próximas etapas

Após o período da Chamada, a Seed, junto com as secretarias municipais de educação, organiza a estrutura da rede escolar e inicia o período de pré-matrícula. Este ano, o processo terá um período diferenciado e prioritário para alunos da educação especial e escolas de tempo integral.

A Chamada Escolar é uma parceria entre a Seed e as secretarias municipais de educação de Macapá e Santana. Todo processo faz parte do plano educacional de 2024, e passará pelas fases de reordenamento escolar, pré-matrícula, matrícula e início do ano letivo.

Foto: Glauber Tiriyó/Seed—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...