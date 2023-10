Pesquisadores da Unifap estão entre os mais influentes do mundo no ranking 2023 da Universidade Stanford (EUA)

Prof. Dr. Tit. José Carlos Tavares Carvalho e Prof. Dr. Cleydson Breno Rodrigues dos Santos estão em lista que traz os pesquisadores mais citados em suas áreas de atuação.

Dois docentes da Universidade Federal do Amapá (Unifap) integram a lista de pesquisadores mais influentes do mundo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, divulgada no início de outubro. O Prof. Dr. Tit. José Carlos Tavares Carvalho, vinculado ao curso de Farmácia e atualmente gerente de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário, aparece no ranking pela quarta vez como um dos pesquisadores mais citados nas áreas de Química Medicinal & Biomolecular, Farmacologia & Farmácia e Medicina Clínica. Já o Prof. Dr. Cleydson Breno Rodrigues dos Santos, docente do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia (Rede Bionorte) e orientador no Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica, foi incluído este ano como um dos pesquisadores mais influentes nas áreas de Química Medicinal & Biomolecular, Química Orgânica e Química.

Para o Prof. Dr. Tit. José Carlos Tavares Carvalho, ser novamente incluído na lista da Universidade de Stanford e estar entre os mais influentes do mundo significa que as pesquisas desenvolvidas por ele e sua equipe são impactantes ao ponto de despertar interesses no meio científico mundial.

“A lista dos cientistas mais influentes do mundo é atualizada regularmente para refletir as mudanças e desenvolvimentos no campo da pesquisa científica. Ao destacar os cientistas mais influentes, o ranking da Stanford fornece uma visão geral dos líderes de pensamento e inovação em várias disciplinas científicas, desde biologia e medicina até física, química, ciências sociais e muito mais. (…) É fundamental considerar que a ciência é um empreendimento colaborativo e muitas descobertas e avanços são alcançados por meio do trabalho conjunto de equipes de pesquisa. (…) A Unifap ganha e o grupo de pesquisa o qual coordeno – Grupo de Pesquisa em Fármacos – se fortalece aos níveis nacional e internacional”, avalia o Prof.Dr. Tit. José Carlos Tavares Carvalho.

O Prof. Dr. Cleydson Breno Rodrigues dos Santos se surpreendeu ao ter seu nome incorporado no ranking 2023 da Stanford. O pesquisador ressalta que isso é resultado de muito trabalho, dedicação e compromisso com a ciência e com os alunos em diversos níveis (pós-doutorado, doutorado, mestrado, iniciação científica e trabalho de conclusão de curso). Ele enfatiza também que ter pesquisadores do Amapá e do Norte do país em listas mundiais como essa direciona os olhos do mundo para perceberem que aqui há pesquisa com qualidade sendo desenvolvida e excelentes profissionais se empenhando em encontrar soluções para os mais variados problemas mundiais.

“Com isso”, continua o pesquisador, “aumenta o prestígio da instituição de ensino ou pesquisa local, atraindo financiamentos, oportunidades de colaborações nacionais e internacionais e intercâmbios em centros de pesquisas. Cientificamente, isso promove a visibilidade das pesquisas locais e incentiva inovações tecnológicas. Socialmente, abre portas e inspira jovens a seguirem carreiras científicas; contribui para soluções de desafios locais e integra a região à comunidade científica global, além de estimular o desenvolvimento econômico por meio de avanços tecnológicos e científicos”.

Sobre o ranking

Publicada desde 2017 pela Editora Elsevier, a maior editora científica do mundo, a “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” é elaborada anualmente pelo professor John P. A. Ioannidis com pesquisadores da Universidade Stanford e classifica os cientistas em suas respectivas áreas de atuação.

O ranking da Universidade de Stanford dos cientistas mais influentes do mundo é uma lista que destaca os pesquisadores que têm tido um impacto significativo em suas respectivas áreas de estudo. Esse ranking é baseado em uma análise abrangente dos dados acadêmicos, como citações e publicações científicas, e visa identificar os cientistas cujo trabalho tem sido amplamente reconhecido e influente na comunidade científica.

A metodologia utilizada para criar o ranking envolve a análise de citações em artigos científicos publicados ao longo de um período de vários anos. Os pesquisadores são avaliados com base em várias métricas, incluindo o número total de citações recebidas por seus artigos, o número de citações por artigo, o impacto das revistas em que publicaram e a colaboração científica com outros pesquisadores influentes.

Sobre os pesquisadores

Prof. Dr. Tit. José Carlos Tavares Carvalho

Concluiu o doutorado em Fármacos e Medicamentos pela Universidade de São Paulo (USP) em 1998 e realizou estágio de pós-doutoramento no IFP-Berlin-Alemanha. O pesquisador é Professor Titular e ex-reitor Unifap (período 2006-2014).

Membro titular da Academia Nacional de Farmácia, ocupando a cadeira nº 47, e da Real Academia Nacional de Farmácia da Espanha ((correspondente estrangeiro). Participou como Membro do Comitê de Assessoramento da área de Farmácia do CNPq e do Comitê Deliberativo da Farmacopeia Brasileira.

Coordenador da Rede Amazônica de Nanotecnologia Aplicada a Fármacos (Ranaf) e da Rede Amazônica de Pesquisa em Biofármacos (RAPBioFar). Coordenador Local da Rede Norte Nordeste de Fitoprodutos CNPq (INCT Rennorfito). Coordenador do Laboratório de Pesquisa em Fármacos, do Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde da Unifap.

Publicou 265 artigos em periódicos especializados e 136 trabalhos em anais de eventos. Possui 5 livros publicados e 3 capítulos de livros. Possui 2 produtos tecnológicos registrados. Participou de 52 eventos no exterior e 155 no Brasil. Orientou 42 dissertações de mestrado, 24 teses de doutorado e coorientou 4, além de ter orientado 35 trabalhos de iniciação científica nas áreas de farmacologia, farmácia e medicina. Recebeu 18 prêmios e/ou homenagens. Atualmente participa de 5 projetos de pesquisa, sendo que coordena 4 destes.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4251174810000113.

Prof. Dr. Cleydson Breno Rodrigues dos Santos



Possui estágio em nível de pós-doutoramento em Química Medicinal e Modelagem Molecular pela Universidade de São Paulo (USP). Doutor em Biodiversidade e Biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e mestre em Química pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Professor Associado da Unifap

Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Química (SBQ) e da Divisão de Química Medicinal. Um dos fundadores da Associação Brasileira de Química – Regional Amapá e presidente por quatro mandatos consecutivos (2016-2025). Coordenador e docente permanente do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia (Rede BIONorte) – Polo Amapá. Orientador no Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica na Unifap (nível doutorado). Foi Professor Visitante (estrangeiro colaborador) na Universidad de Granada (España) no Programa de Postgrado en Ciencias Farmacéuticas (2018-2021).

O pesquisador realiza projetos de pesquisa nas áreas de ensaios biológicos com atividade antibacteriana, anti-inflamatória, biocida, ação repelente, Química Computacional Aplicada e Modelagem Molecular a partir de Cálculos Químico-Quânticos, construções de modelos farmacofóricos, SAR, QSAR e Estudos de Triagem Virtual Baseado em Ligante-Estrutura avaliando in silico as propriedades farmacocinéticas, toxicológicas e possíveis interações de bioativos-receptores via docking e dinâmica molecular, com intuito de esclarecer os mecanismos de ação e seletividade de novos compostos bioativos em parceria internacional da Universidad de Granada (España), Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca (Mexico), Department of Physical Sciences University of Embu (Kenya) e parceria extra-estado com Universidade de São Paulo-Ribeirão Preto (FCF-USP/RP), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS-Bahia), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).

Prof. Dr. Cleydson Breno Santos tem experiência na área de Química Teórica, Modelagem Molecular e ensaios biológicos com mais de 103 artigos publicados, três livros, seis capítulos de livros, três registros de patentes, 12 orientações de mestrado concluídas, 10 orientações de doutorado concluídas, 2 supervisões de pós-doutorado e mais de 36 orientações de TCC/IC, mais de 1776 citações.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4851715640991871.

*Com informações de O Globo, Plataforma Lattes e do Prof. Dr. Tit. José Carlos Tavares Carvalho

*Fotos: Arquivo pessoal

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...