Abril da Resistência: Celebrando a História e os Desafios dos Povos Indígenas e das Mulheres

Com o propósito de conscientizar a sociedade e contribuir para a formação de um público engajado e sensível às questões de resistência e igualdade, será realizada uma programação diversificada na Bibliogarden – Biblioteca Comunitária localizada no Amapá Garden Shopping.

O evento “Abril da Resistência” irá reunir, de 17 a 19 de abril, artistas de diversos segmentos culturais e literários do Amapá, alunos da Escola Estadual Indígena Jorge Iaparrá, das escolas Nancy Nina da Costa e Mário Quirino da Silva, e convidados, na Bibliogarden. Estão previstas rodas de conversa, exposições fotográficas, performances artísticas, recitais e uma sessão de cinema – Cine Juremas. A programação gratuita terá início às 18h.

O objetivo é promover debates artísticos e sociais sobre as lutas históricas de resistência dos povos indígenas e das mulheres. O evento é realizado pelo grupo Abeporá das Palavras, com o apoio do Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria Estadual da Educação, da Prefeitura de Macapá, Coletivo Juremas, Arte da Pleta, Maré Literária e Amapá Garden Shopping.

“A Bibliogarden é um espaço comunitário que possibilita a visibilidade de diversas expressões artísticas e também promove debates sobre temas fundamentais para a sociedade. Convido a todos a participarem da programação e a compartilharem experiências enriquecedoras durante esses três dias”, destacou Pedro Stkls, poeta e um dos coordenadores da Bibliogarden.

Confira a programação:

Local: Bibliogarden – Garden Shopping – Rodovia Josmar Chaves Pinto

Quarta-feira, 17

18h – “As multivivências na cultura do teatro ao cinema” – Paiodhy Rodrigues

18h30 – Apresentação do Turé e roda de conversa sobre a cultura e a resistência.

Intercâmbio “Abril Resistência” entre estudantes da Escola Indígena Jorge Iaparrá, Escola Estadual Nancy Nina da Costa e artistas do Coletivo Juremas.

Mediação: Secretária Sandra Casimiro, Bruna Karipuna, Alda Ribeiro e Benedito Alcântara.

19h30 – “Cântico de uma travesti” – Sophia Pinheiro

20h – “Remix Poesia” – Poetas Azuis

Quinta-feira, 18

18h – Exibição do curta “A cena da cena” – Cia. Super nova

18h30 – Exposição “Ritos de Passagem” – biojoias eco sustentáveis – Mapige Gemaque

19h – Intercâmbio “Abril Resistência” entre estudantes da Escola Indígena Jorge Iaparrá, Escola Estadual Mário Quirino da Silva e artistas do Coletivo Abeporá das Palavras.

19h30 – Cine Juremas: Sessão de cinema com exibição de filmes produzidos no Amapá

“Os Galibi Marworno” – Coletivo Galibi-Marworno de Audiovisual

“ IBITU PORÔ – Coletivo juremas

“Tempo de Chuva” – Maia Filmes

Roda de conversa com: Rayane Penha, Sandra Casimiro, Davi Marworno e Nani Freire.

Sexta-feira, 19

18h – Exposição fotográfica: Ecos do Amapá – Raih Amorim

18h:30 – Recital “Cigana do Oriente” com Camila Nobre e Gizele belfor

19h – Leitura de textos do livro “A descoberta do mundo em Clarice Lipector”

Mediação: Hayam Chandra, Andreia Lopes e Kassia Modesto

Assessoria de Imprensa: Ana Anspach

