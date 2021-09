Windows 11 tem data de lançamento confirmada pela Microsoft

Igor Almerana

Finalmente chegou o momento: a Microsoft anunciou, nesta terça-feira (31), que o Windows 11 será lançado no dia 5 de outubro. A partir da data, não só computadores novos poderão ser embarcados pelo novo sistema operacional como a atualização gratuita para computadores com Windows 10 também estará disponível.

Todas as novidades encontradas nas prévias do Windows 11 até agora estarão incluídas nesta primeira versão estável, isso inclui nova interface, aplicativos nativos atualizados, Microsoft Teams retrabalhado, widgets e muito mais.

A nova Microsoft Store, loja de aplicativos nativa do Windows, faz parte do pacote e finalmente permitirá que o grande público confira se a proposta de ser um lar para todos os programas será cumprida. Ao que sugere a Microsoft, os apps para Android e a Amazon Appstore não estarão disponíveis por enquanto — os membros do programa Windows Insider receberão a novidade primeiro, a partir das futuras prévias do sistema.

As inovações para gamers estarão presentes no lançamento do Windows 11. O aplicativo do Xbox ,com o catálogo do Xbox Game Pass, o DirectX 12 Ultimate, DirectStorage e o Auto HDR, é outra novidade do conjunto. As ferramentas focadas em acessibilidade, antecipadas pela companhia em junho, também embarcarão no lançamento de outubro.

Migrando do Windows 10

Para quem pretende migrar do Windows 10 para o Windows 11, a atualização será distribuída gradativamente. Segundo a MS, os computadores compatíveis que recebem a compilação emitirão um alerta quando o pacote estiver pronto para download e instalação. A companhia pretende liberar o update para todos os PCs elegíveis até a metade de 2022.

