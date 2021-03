WhatsApp: Novo recurso promete acelerar mensagens de voz

A opção ainda está sendo testada e se for bem avaliada, os usuários que não gostam de ouvir longos áudios e com muitas pausas, poderão adiantar em 1,5x ou 2,0x de velocidade.



Ester Farias



O WhatsApp pretende liberar uma nova função que deve acelerar as mensagens de áudios enviadas em primeira e em segunda mão, como no caso de áudios encaminhados. A opção ainda está sendo testada e se for bem avaliada, os usuários que não gostam de ouvir longos áudios e com muitas pausas, poderão adiantar em 1,5x ou 2,0x de velocidade.

O aplicativo de mensagens instantâneas também disponibilizará um programa Web Beta para clientes beta de iOS e Android, de acordo com a WABetainfo. Isso aconteceu devido a um anúncio feito há algumas semanas, que serão permitidas chamadas de áudio e vídeo criptografadas de ponta a ponta para seu aplicativo aberto via web (computador).

Nesta semana, o WhatsApp abandonou o suporte para o iPhone 4s e agora requer iOS 10 ou mais avançado para o funcionamento sem possíveis erros. Mesmo que ainda esteja em fase de testes, o importante é saber que o novo desenvolvimento será lançado

