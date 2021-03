Saiba quais os exercícios ideais para prevenir e tratar a pressão alta

Especialistas dão orientações detalhadas para reduzir a pressão arterial em pessoas com hipertensão, pressão normal alta e pressão normal



Existem atividades físicas específicas para cada pessoa de acordo com o nível de pressão arterial, segundo um documento publicado nessa quarta-feira (24/3) no Jornal Europeu de Cardiologia Preventiva, da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC, na sigla em inglês).

É o primeiro consenso personalizado da ESC sobre o exercício mais eficaz para baixar a pressão arterial. Embora até hoje fosse amplamente aceito apenas que atividade física reduz a pressão arterial, as recomendações médicas se concentravam apenas na quantidade de exercício por semana, sem considerar este fator.



Segundo um dos autores do documento, o professor Henner Hanssen, da Universidade de Basel, na Suíça, a ideia principal é dar orientações detalhadas sobre como reduzir a pressão arterial em pessoas com hipertensão, pressão arterial normal alta e pressão arterial normal.

“Através da redução da pressão arterial, podemos reduzir o risco de ataque cardíaco, derrame e morte por doenças cardiovasculares – passando assim mais anos de vida com boa saúde”, explicou.

O exercício de cada um

Para cada um dos três grupos, o artigo descreve a primeira prioridade de exercício para reduzir a pressão arterial, seguida por alternativas que ainda conseguem redução, mas em menor grau.

Para pessoas com hipertensão (pressão arterial de pelo menos 140/90 mmHg), o exercício aeróbico é o método mais eficaz. Atividades como caminhada, corrida, ciclismo ou natação são muito indicadas. “Em pessoas com hipertensão, a redução da pressão arterial que pode ser alcançada com exercícios aeróbicos é a mesma, ou até um pouco mais, do que tomar um único medicamento anti-hipertensivo”, analisou Hanssen.

Naqueles com pressão arterial normal alta (130-139 / 85-89 mmHg), o treinamento de resistência dinâmica é a primeira prioridade. Isso se refere ao treinamento de força normalmente envolvendo pelo menos seis grandes grupos de músculos, onde a contração muscular resulta em movimento – por exemplo, levantamento de pesos, agachamentos e flexões.

Já para aqueles com pressão arterial normal (menos de 130/84 mmHg), o benefício vem mais com o treinamento de resistência isométrica. Isso envolve a contração estática dos músculos – por exemplo, o exercício de preensão manual. “Pessoas com pressão arterial normal, mas com risco aumentado de desenvolver hipertensão, deve, ser particularmente motivadas a manter seus níveis baixos”, alertou.

