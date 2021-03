O que buscar na hora de começar a apostar online

Milhões de pessoas em todo o mundo divertem-se e ainda conseguem bons ganhos por meio de apostas online, tanto em eventos esportivos quanto em cassinos e jogos eletrônicos (e-games). Mas o que fazer, quando se é iniciante, para ingressar neste fascinante e potencialmente lucrativo mercado?

Antes de mais nada, os brasileiros ainda receosos em relação à legalidade do segmento devem saber que o Congresso Nacional tornou legais as apostas online no final de 2018 e a atividade passa por processo de regulamentação em estados e municípios.

Em 2019 de R$ 4 bilhões a R$ 7 bilhões foram movimentados no País em apostas esportivas pela internet e muitas das principais casas de apostas internacionais já estão atuando no Brasil, inclusive firmando contratos de parceria com clubes de futebol e atletas de esportes individuais. Marcas em camisas de futebol e placas em estádios são uma constante quando se trata de casas de apostas, uma parceria em que todos ganham!

Para ingressar no mundo das apostas o interessado precisa ter no mínimo 18 anos de idade e deve fazer um cadastro com algumas informações pessoais básicas na própria plataforma da empresa. Existe a possibilidade de apostas tanto por computadores pessoais (PCs) e notebooks quanto na versão para celulares e outros dispositivos móveis.

Empresas internacionais como a gigante britânica Bet365 oferecem muitos eventos online para apostas, incluindo muitos jogos ou outras competições ao vivo. Nesta casa os mais de 20 milhões de clientes em todo o mundo têm como apostar tanto no futebol quanto em modalidades como basquete, vôlei, tênis, golfe, hóquei e muitas outras.

Na 22bet – empresa fundada em 2007 – os usuários também têm, como a Bet365, opções de apostas em jogos eletrônicos como Fifa e PES, que reúnem aficionados em todo o planeta em ligas internacionais das mais concorridas.

Cassinos virtuais com jogos como pôquer, roleta, máquinas caça-níqueis são também muito populares entre os apostadores, simulando muito bem, no mundo virtual, o ambiente de uma casa física em qualquer lugar do mundo.

As casas de apostas oferecem bônus de boas-vindas aos iniciantes, o que permite que a primeira aposta tenha um valor mais alto. Também há nestas casas informações sobre o desempenho recente de clubes e atletas, o que aumenta as chances de sucesso nos lances feitos pelos apostadores.

Os depósitos e saques podem ser feitos em mais de uma modalidade, incluindo cartões de crédito de diferentes bandeiras, além de moedas eletrônicas e boletos bancários, muito populares entre os brasileiros.

Antes de escolher uma casa de aposta o principiante precisa se informar se a plataforma está disponível em idioma português e obter mais detalhes sobre o suporte oferecido ao cliente em caso de dúvidas ou reclamações. As grandes empresas do ramo têm chats online 24 horas e os usuários ainda podem entrar em contato com a equipe de atendentes via telefone ou e-mail.

Os aplicativos precisam ser o mais intuitivo possível e fáceis de baixar e usar. Com estas pequenas dicas, a pessoa está preparada para iniciar a diversão e ganhar dinheiro com apostas.

