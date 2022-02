Banco do Brasil lança conta digital em dólar para correntistas

O Banco do Brasil lançou, nesta semana, uma conta digital em dólar, exclusiva para seus correntistas pessoas físicas. Batizada de Conta Easy, a solução foi feita em parceria com o BB Americas Bank.

A Conta Easy permite aos clientes realizarem transferências sem tarifas de sua conta corrente no Banco do Brasil diretamente para a sua conta digital em dólar no BB Americas, criando reserva para as suas viagens internacionais ou outras finalidades.

O BB destacou que, ao abrir a sua Conta Easy, o cliente receberá um cartão de débito bandeira Visa, que possibilitará a realização de compras em mais de 44 milhões de estabelecimentos comerciais em todo o mundo.

Além disso, no exterior o cliente também poderá realizar saques em caixas eletrônicos, os chamados ATMs. O cartão também poderá ser utilizado em carteiras digitais, como Apple Pay, Samsung Pay e PayPal.

Entre os diferenciais da nova conta digital, estão um seguro de proteção financeira para depósitos de até US$ 250 mil, tarifa zero de abertura e zero custos de manutenção. Também há disponibilidade de atendimento diário 24 horas em call centers que atendem em português, inglês e espanhol.

A abertura da Conta Easy pode ser feita diretamente no aplicativo do Banco Brasil.

