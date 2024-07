Ciclo Romaria reúne ciclistas em homenagem a Jesus de Nazaré

Com o objetivo de reunir ciclistas, famílias, pessoas de todas as idades, gêneros, etnias e crenças, em uma ação de solidariedade, lazer, religiosidade e fé, a Ciclo Romaria 2024, em honra a Jesus de Nazaré, acontece no dia 5 de agosto.



A largada será após a missa das 18h. No retorno, haverá lanche e sorteio de prêmios (bicicletas, equipamentos de segurança, acessórios para bicicletas e artigos religiosos).



Como ação de solidariedade, cada participante deverá levar um quilo de alimentos não perecíveis, que serão doados às famílias carentes da Paróquia. A doação é voluntária e não restringe a participação à Ciclo Romaria.

Os interessados devem fazer suas inscrições no link disponibilizado nas redes sociais, nos grupos de pedal de nossa cidade, na página do Facebook Celebrar JN e Instagram @paroquiajesusdenazareap.



Haverá momentos de reflexão e oração inspiradas no tema e no lema da festividade, ao longo do percurso, com paradas de, no máximo, três minutos na Igreja José de Anchieta, Santuário de Fátima, Igreja São Pedro, Igreja Santa Inês e Igreja Matriz de São José.

Desde 2022, a Paróquia Jesus de Nazaré inclui o passeio ciclístico na programação da festividade do Padroeiro A coordenação do evento trabalha com a perspectiva de 300 pessoas, entre paroquianos, participantes de grupos de ciclismo e comunidade em geral.

Graça Penafort/Pascom

