Denúncia grave envolve o Centro de Especialidades Odontológicas do Amapá

O Centro de especialização odontológica do Estado do Amapá está atendendo de forma precária com vários servidores doentes.

O CEO do município já parou mas o do Estado permanece. Mesmo tendo contato com os colegas doentes não estão fazendo quarentena e as máscara kn95 querem que use por 15 dias a mesma máscara.



O muro caiu e está lá do mesmo jeito em razão da queda de uma árvore, não tem segurança nenhuma lá.



Em Novembro de 2021, a deputada Aldilene Souza já mostrava precariedades do CEO

