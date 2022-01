Bakaninha da Beija-Flor de Nilópolis morre em acidente de carro aos 30 anos

Gilson Conceição Junior perdeu o controle de seu veículo e atingiu um poste quando voltava de um ensaio da escola

O intérprete Gilson Conceição Junior, o Bakaninha da Beija-Flor de Nilópolis, morreu em um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (28) quando voltava de um ensaio da escola. O músico perdeu o controle do seu carro, que atingiu um poste, e levou o cantor à óbito na hora.

O acidente aconteceu próximo do Viaduto Marcel Luís Sette Fortes de Almeida, no bairro Frigorífico.

O jovem era considerado por Neguinho da Beija-Flor o sucessor do carro de som da escola. Gilson completaria 31 anos no sábado (29). Desde 2009 integrava o time dos cantores de apoio ao Neguinho na Sapucaí, sua voz conduzia os ensaios nas ausências do titular.

Nas redes sociais, Neguinho publicou as condolências à morte do amigo. “Meu coração está em prantos!”

A escola de samba também publicou em suas redes sociais sobre o falecimento de Bakaninha: “Seu grito de, ‘Agora sim é a Beija-Flor de Nilópolis’, Eternizado nos Corações Nilopolitanos, farão sua memória continuar viva para sempre, afinal quem é amado e lembrado, jamais desaparece completamente!”.

