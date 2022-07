Casa do Jazz e Flutuante Abaré realizam shows gratuitos nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 15 de julho, às 17h30, o Amazonas Green Jazz Festival realizará dois eventos para a população manauara curtir o melhor da música instrumental. A Casa do Jazz, no Centro, terá pocket show com a cantora Liê e o pianista Anderson Farias, e também será realizado o projeto “Jazz no Flutuante”, com a apresentação da Orquestra de Beiradão do Amazonas, no Flutuante Abaré, situado no Lago Tarumã.

O pocket show tem entrada gratuita e acontece na frente da Casa do Jazz, que fica ao lado do Teatro Amazonas, no Largo São Sebastião. O espaço também possui ambientes “Instagramáveis”, exposição sobre a história do jazz, lojinha com produtos oficiais do festival e muito mais.

Já o projeto Jazz no Flutuante ocorre no flutuante Abaré, que fica localizado às margens do Lago Tarumã. Para participar, o público precisa apenas pagar o traslado do estacionamento até o flutuante, que é feito de barco, ao valor de R$ 15.

A Orquestra de Beiradão do Amazonas é formada por mais de 10 músicos que apresentam uma releitura de ritmos, misturando forró, cúmbia, merengue, xote, choro, jazz e lambada. Nesse dia, o grupo fará dois sets, às 17h30 e 19h30.

“Queremos que a cidade entre em contato direto com o melhor do jazz nacional e internacional, por isso o Amazonas Green Jazz festival está promovendo esses eventos. As pessoas vão curtir boa música e se divertir muito”, comentou o diretor artístico do evento, o regente Rui Carvalho.

Apoio

O Amazonas Green Jazz Festival tem patrocínio master do Instituto Cultura Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, apoio da da Embaixada dos Estados Unidos, e o hotel oficial é o Juma Ópera. Para conferir toda a programação do evento, acesse: amazonasgreenjazzfestival.com.br.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...