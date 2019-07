Projeto Cultural reúne Brasil e Guiana Francesa

O Grupo Cultural “Guiana Francesa Châtaign” estará fazendo shows em Macapá nos dias 19 e 21 de julho, juntamente com os grupos de Marabaixo “OS ANCESTRAIS” e o “MARABAIXO DO PAVÃO.

O Grupo francês criado em 26 de abril de 2001, é formado por 25 integrantes adultos e 15 crianças, chamadas de “mini châtaign”. Eles já participaram de vários festivais nacionais e internacionais em Guadaloupe, Martinique, na África (Senegal), Ilha da Goré, Paris, e agora pela primeira vez em “Terra Brasilis”, mais precisamente em “Solo Tucuju”.

Sua presidente, Emily Sebeloué já gravou 3 Cd’s e participou de vários vídeos promocionais. O Grupo tem em seu espetáculo seis ritmos tradicionais da Guiana que dançam durante o show: Grajé, Grajé Valse, Lérol, Kamougué, Débott e Kassé Kô. Tudo isso será apresentado juntamente com nosso batuque e marabaixo.

O evento acontece no dia 19 de julho, com entrada franca na Maloca Multiuso do Museu Sacaca, às 16h, e no dia 21 de julho, no Km 44 da BR 156, na Comunidade de São Francisco do Rio Flexal, no Recanto Alvarade.

ASSCOM/ Cláudio Rogério

