Mazagão receberá ações do Programa Conciliação Itinerante do TJAP

A Justiça do Amapá está organizando a primeira ação do Programa Conciliação Itinerante em Mazagão Velho. As atividades ocorrerão no dia 25 de julho, por ocasião da festa de São Tiago, quando os atendimentos serão executados em uma van com 13 profissionais, entre mediadores e conciliadores especializados do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania (NUPEMEC/TJAP). Os atendimentos contemplarão orientações jurídicas, encaminhamentos e acordos de natureza extrajudicial.

A ação também contará com uma equipe do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Estácio do Amapá, que proporcionará assistência jurídica gratuita nas área Cível (divórcio, pensão alimentícia e outros), Penal, Trabalhista e Previdenciária. “Somos parceiros da Justiça do Amapá e não poderíamos deixar de atender a população em um evento tão importante que é a Festa de São Tiago”, afirmou a coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da faculdade, professora Ester Almeida.



Para a coordenadora do Programa, Nilce Helena Ferreira, a ação em Mazagão Velho será mais uma oportunidade de aproximação entre a Justiça e a população que busca seus direitos e outros serviços jurisdicionais. “Essa será a nossa 21ª ação e não temos dúvidas de que será marcante, pois, além dos moradores de Mazagão, também terão acesso aquelas pessoas circulando durante todo o dia da festa, e sempre tem aquelas que precisam de um ou outro serviço da Justiça”, explicou.

