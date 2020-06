Amapá tem 12.773 casos confirmados, 10.327 em análise laboratorial, 5.930 pessoas recuperadas e 269 óbitos

O Governo do Amapá atualiza neste sábado, 6, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 12.773 casos confirmados e 10.327 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 11.151 casos suspeitos.

O boletim de agora traz 446 novos casos confirmados, sendo 18 em Macapá, 198 em Santana, 54 em Laranjal do Jari, 2 em Mazagão, 9 em Oiapoque, 91 em Pedra Branca, 18 em Porto Grande, 19 em Vitória do Jari, 3 em Amapá, 1 Ferreira Gomes, 32 em Calçoene e 1 em Pracuúba.

Óbitos

A atualização inclui também 9 novos óbitos de pessoas naturais de seis municípios. Eles ocorreram de 24 de maio a 6 de junho e estavam sob investigação.

Macapá: 3 óbitos, sendo uma mulher de 27 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no Centro Covid-I; outro de um homem, de 73 anos, hipertenso, ocorrido em hospital particular. Foi contabilizado apenas dois, pois um óbito de um paciente residente em Mazagão foi informado como de Macapá, no boletim do dia 5 de junho.

Em Mazagão, 2 óbitos. Uma mulher de 27 anos, sem comorbidades declarada, ocorrido no Centro Covid-1; e um homem de 44 anos, sem comorbidades declarada, ocorrido no HCAL.

Em Vitória do Jari, 2 óbitos, ambos homens e ocorreram no Centro Covid-II; um de 51 anos e outro de 67 anos, sem comorbidades declaradas.

Em Laranjal do Jari, uma mulher de 87 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no Centro Covid.

Em Pracuúba, um homem de 67 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido em residência.

Assim, o Amapá chega a 269 mortes em 15 municípios. (Macapá 161 / Santana 31/ Laranjal do Jari 36/ Mazagão 5/ Oiapoque 6/ Pedra Branca do Amapari 3/ Porto Grande 4/ Serra do Navio 3/ Vitória do Jari 9/ Tartarugalzinho 1/ Amapá 3/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 1/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 5.934 pessoas. (Macapá 3.301/ Santana 414/ Laranjal do Jari 1.136/ Mazagão 85/ Oiapoque 242/ Pedra Branca 126/ Porto Grande 78/ Serra do Navio 121/ Vitória do Jari 76/ Itaubal 16/ Tartarugalzinho 97/ Amapá 74/ Ferreira Gomes 94/ Cutias do Araguari 41/ Calçoene 29/ Pracuúba 4).

Dos casos 12.327 casos confirmados:

Macapá: 5.568

Santana: 1.599

Laranjal do Jari: 1.876

Mazagão: 391

Oiapoque: 560

Pedra Branca: 1.119

Porto Grande 244

Serra do Navio: 280

Vitória do Jari: 212

Itaubal: 103

Tartarugalzinho: 169

Amapá: 122

Ferreira Gomes: 142

Cutias do Araguari: 182

Calçoene: 183

Pracuúba: 23

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 8.930, sendo:

Macapá: 2.402

Santana: 1.865

Laranjal do Jari: 1.572

Mazagão: 480

Oiapoque: 455

Pedra Branca do Amapari: 80

Porto Grande: 420

Serra do Navio: 53

Vitória do Jari: 579

Itaubal: 31

Tartarugalzinho: 229

Amapá: 119

Ferreira Gomes: 103

Cutias do Araguari: 363

Calçoene: 130

Pracuúba: 49

Isolamento Hospitalar

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 342 pacientes, sendo 189 casos confirmados e 153 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 131 estão no sistema público (38 em leito de UTI / 93 em leito clínico) e 58 estão na rede particular (41 em leito de UTI /17 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 51 estão no sistema público (2 em leito de UTI /49 em leito clínico), e 102 estão na rede particular (0 em leito de UTI /102 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 6.381

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

