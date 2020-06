Junho Verde 2020: Amapá terá mês com programação dedicada ao meio ambiente

Seleção de fotografia e stand up virtual são algumas das atividades que acontecem de 5 a 30 de junho. Como prevenção à covid-19, evento será inteiramente online.

Em 5 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em alusão à data, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) organiza o Junho Verde 2020, com o tema: “As Boas Práticas no Uso dos Recursos Ambientais para o Desenvolvimento com Sustentabilidade”.

A programação inicia na sexta-feira, 5, e se estende até 30 de junho. Será um mês de atividades especiais como palestras, mesas-redondas e fóruns. O Junho Verde 2020 traz atividades os stands virtuais – voltados para empreendimentos – e o Click Ambiental, uma seleção de fotografias aberta para o público geral.

Como medida de prevenção à covid-19, a programação será inteiramente online no período de 5 a 16 e junho. Também haverá uma plataforma fixa virtual no período de 5 a 30 de junho para que o público possa acessar informações com vídeos, textos e fotografias.

Para participar da programação do Junho Verde 2020, basta acessar o site da Sema ou a plataforma do evento https://doity.com.br/junho-verde-2020 e escolher a atividade que deseja participar. Haverá certificados.

Stands virtuais

O Junho Verde 2020 traz os stands virtuais para empresas, associações e instituições apresentarem seus modelos de negócios com foco nas boas práticas sustentáveis.

As instituições interessadas em participar podem entrar em contato pelo email [email protected]

Click Ambiental

Outra atividade que fará parte da programação do Junho Verde é o Click Ambiental – Mostra 2020, Seu Meio Ambiente em tempos de isolamento.

Trata-se de uma seleção de fotografia, na qual os participantes poderão registrar imagens com um olhar sobre essa nova condição de ambiente limitado em que o mundo se encontra, com milhões de pessoas em isolamento social.

O regulamento e formulário para envio da foto está disponível em http://intra.sema.ap.gov.br/site/click_Ambiental.php.

As fotografias serão escolhidas por uma comissão julgadora formada por fotógrafos profissionais e serão expostas no Mural Virtual da instituição.

Na programação do Junho Verde 2020, serão abordados temas como:

Novo Sistema de Licenciamento Ambiental Eletrônico;

A importância dos Serviços Ambientais;

Descentralização Ambiental;

A Importância da Regularização Fundiária para o Amapá;

Usos das Unidades de Conservação com Base na Geração de Emprego e Renda;

Monitoramento Ambiental; Meio Ambiente;

Gestão de Florestas Públicas; Recursos Hídricos;

Revisão da Legislação Ambiental;

Ordenamento Territorial;

Código Ambiental Estadual, Gestão Ambiental e Zoneamento Ecológico e Econômico.

