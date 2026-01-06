Mais de 78 mil famílias do AP têm direito à Tarifa Social de Energia mas não estão cadastradas

Sem uma atualização cadastral, muitos beneficiários estão perdendo a chance de obter descontos na fatura de energia.

Hoje o Amapá possui 185.342 famílias com Número de Inscrição Social, o NIS, ativo e o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado. Deste total, 107.410 já fazem parte do programa da Tarifa Social. No entanto, outras 77.932 famílias, apesar de atenderem aos concursos, ainda não estão cadastradas e acabam por perder os descontos na fatura de energia. Os dados foram divulgados pela CEA Equatorial, que orienta que o consumidor realize o cadastro em qualquer unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Para ter direito ao benefício, é necessário ter um NIS e estar com ele atualizado, além do CadÚnico; Atende também ao requisito de possuir uma unidade de consumo específica como ou rural, na subclasse residencial. A unidade pode ser em nome do próprio beneficiário ou de algum membro da família.

É importante ficar atento aos critérios para ter direito à nova Tarifa Social de Energia Elétrica:

Famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário-mínimo por pessoa (R$ 810,50);

Idosos (65 anos ou mais) ou pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Famílias com renda de até três anos-mínimos que têm, entre seus membros, pessoas com deficiência ou doença que exijam uso contínuo de equipamento elétrico;

Famílias indígenas ou quilombolas cadastradas no CadÚnico.

Para efetivar o cadastro na Tarifa Social, o consumidor precisa apenas informar o número do contato contrato e apresentar uma fatura de energia no momento do atendimento. A fatura não precisa, necessariamente, não ser nome do beneficiário para que o desconto seja concedido. É importante também informar corretamente a unidade consumidora no momento da atualização cadastral.

Somente em 2025, o CRAS realizará a atualização do CadÚnico de 49.715 beneficiários. Desse total, apenas 12.294 informaram o número do contato contrato e já estão cadastrados na Tarifa Social. Outros 37.421 beneficiários atualizaram o CadÚnico, mas não informaram a unidade consumidora, ou que impossibilitou o cadastro no programa.

Segundo o executivo de comunidade do Grupo Equatorial Diogo Soares, essas pessoas ainda podem procurar os pontos de atendimento da CEA Equatorial para regularizar a situação e garantir o desconto.

“Esses consumidores continuam aptos ao benefício e só precisam informar a conta contrato para serem incluídos na Tarifa Social de Energia Elétrica”, destacou.

A entrega alerta ainda que é fundamental manter o CadÚnico atualizado a cada dois anos junto ao CRAS ou à Prefeitura. Quem não realiza a atualização perde o direito ao benefício. No caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC), a revisão também deve ser feita a cada dois anos, para avaliação da continuidade das condições que deram origem ao benefício.

