Governo do Amapá divulga prazos e desconto de 20% para pagamento do IPVA 2026

Calendário prevê pagamento em cota única com desconto ou parcelamento em até seis vezes; A fiscalização começa em setembro.

O Governo do Amapá publicou a Portaria nº 031/2025, que estabelece os valores base e o cronograma de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o exercício de 2026. A medida entrou em vigor em 1º de janeiro.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única terão desconto de 20%, com vencimento em 16 de março de 2026. Também é possível parcelar o imposto em até seis vezes, com parcelas mensais entre março e agosto.

O prazo final para o licenciamento de veículos é 31 de agosto. A fiscalização terá início em 1º de setembro de 2026.

Isenções e benefícios sociais

O Governo do Estado mantém uma política de benefícios fiscais que inclui autorizada para:

Táxis e mototáxis regularizados;

Veículos com mais de 10 anos de fabricação;

Pessoas com Deficiência (PcD);

Motocicletas de até 170 cilindradas (alíquota zero);

Veículos elétricos e híbridos (isenção válida até dezembro de 2026).

Para o PcD público, o limite de autorizado foi ampliado: veículos de até R$ 70 mil contam com total autorizado. Já para automóveis com valor entre R$ 70 mil e R$ 120 mil, o imposto incide apenas sobre o valor excedente, com alíquota de 3%.

Os pedidos autorizados devem ser protocolados até 31 de agosto de 2026. O benefício também se aplica a veículos novos adquiridos entre 1º de agosto e 31 de dezembro do mesmo ano.

Destino dos recursos

O IPVA é essencial para o financiamento de políticas públicas em saúde, educação, segurança e infraestrutura. Do total arrecadado pelo Estado, 50% é repassado diretamente aos municípios, fortalecendo os investimentos locais.

Assessor técnico e fiscal da Receita Estadual, Murilo Souza

O assessor técnico e fiscal da Receita Estadual, Murilo Souza, destaca o foco na justiça fiscal:

“Nosso cuidado é garantir que o IPVA seja cobrado de forma justa, respeitando a realidade de cada imposto. A Receita trabalha para orientar, facilitar o pagamento e ampliar o acesso aos benefícios previstos na lei”, afirmou.

Como emitir o boleto

O Documento de Arrecadação Estadual (DAE) está disponível nos seguintes canais:

Site: www.sefaz.ap.gov.br

Aplicativo: “Meu IPVA AP” (disponível para Android e iOS)

Presencial: Unidades do Super Fácil com atendimento da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Agência de Notícias do Amapá

